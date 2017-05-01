В Одессе прошел турнир по футболу среди школьников

На базе спортивно-оздоровительного комплекса Международного гуманитарного университета состоялся футбольный турнир среди команд общеобразовательных учебных заведений города Одессы на Кубок Президента МГУ Сергея Кивалова. Турнир проводился по совместной инициативе Международного гуманитарного университета и Департамента образования и науки Одесского городского совета. Главной целью соревнований являлась популяризация физической культуры и спорта среди учащихся общеобразовательных учебных заведений города Одессы. На торжественном открытии участников соревнований приветствовали ректор МГУ Анатолий Крыжановский, директор Института национального и международного права МГУ, доцент Константин Громовенко, руководители факультетов и профкома МГУ.

В соревнованиях приняли участие по 2 команды старшеклассников всех районов: СОШ № 89, СШ № 86 Киевского района, СОШ № 130, СОШ № 25 Малиновского района, СОШ №12, СОШ № 44 Суворовского района, ОУВК № 90, СОШ № 118 Приморского района.

Команды были разделены на 2 подгруппы, победители которых встретились в финальных играх. Участники соревнований продемонстрировали техническое мастерство и волю к победе. Все матчи турнира прошли в бескомпромиссной упорной борьбе. Все это способствовало созданию праздничного спортивного настроения.

По результатам соревнований победу в турнире одержала команда школы № 89, которая награждена Кубком Президента МГУ Сергея Кивалова. Второе место заняла команда школы № 12, третье место - команда ОУВК № 90. Команды - призеры соревнований, игроки команд и преподаватели физической культуры Воробец В. и Николаева Ф. награждены дипломами II и III степени. Другие участники соревнований и преподаватели физической культуры награждены поощрительными дипломами.