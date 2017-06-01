 
Информация к новости
  • Просмотров: 199
  • Дата: Сегодня, 17:00
Сегодня, 17:00

Причиной двойного убийства детей в Одессе могли стать месть или помутнение рассудка

Категория: Новости


Причиной двойного убийства детей в Одессе могли стать месть или помутнение рассудка

Согласно неофициальной информации, причиной убийства двух несовершеннолетних детей – мальчика и девочки, которое было совершено сегодня на поселке Таирова, могла стать месть их матери.

Как стало известно нашему корреспонденту ночью между матерью детей и ее мужем, который обвиняется в том, что утром задушил обоих детей, произошел бурный скандал, в ходе которого задержанный грозился ей за что-то отомстить.

Во всяком случае, об этом сообщают соседи по дому. Так же, по словам соседей, обвиняемый был запойным алкоголиком и уже больше недели не выходил из запоя.

Добавим, что опять-таки по неофициальной информации, сам задержанный не может объяснить причины своего поступка и находится в неадекватном состоянии.



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Loading...
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 