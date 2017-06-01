Причиной двойного убийства детей в Одессе могли стать месть или помутнение рассудка

Согласно неофициальной информации, причиной убийства двух несовершеннолетних детей – мальчика и девочки, которое было совершено сегодня на поселке Таирова, могла стать месть их матери.

Как стало известно нашему корреспонденту ночью между матерью детей и ее мужем, который обвиняется в том, что утром задушил обоих детей, произошел бурный скандал, в ходе которого задержанный грозился ей за что-то отомстить.

Во всяком случае, об этом сообщают соседи по дому. Так же, по словам соседей, обвиняемый был запойным алкоголиком и уже больше недели не выходил из запоя.

Добавим, что опять-таки по неофициальной информации, сам задержанный не может объяснить причины своего поступка и находится в неадекватном состоянии.