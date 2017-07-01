ДТП с участием легковушки, грузовика и маршрутки произошло в Измаиле

По информации ИА «Бессарабия Информ» в середине дня автомобиль «Ssang Yong» на перекрестке улиц Шевченко и Чайковского врезался в грузовик, когда тот совершал поворот.

От удара автомобиль отбросило на полосу встречного движения прямо на движущуюся в ближнем ряду маршрутку. После чего многострадальный автомобиль вылетел с проезжей части и перевернулся.

В результате водитель «легковушки» получил серьезные травмы и был госпитализирован.

Ведется расследование. По предварительной информации, пострадавший водитель превысил скорость и не предоставил преимущественное право проезда завершавшему поворот грузовику.