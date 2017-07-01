Награды нашли героев

13 июля в Золотом зале Литературного музея состоялась торжественная церемония награждения победителей Первого одесского международного литературного конкурса за лучший рассказ (новеллу): диплом за третье место и премия в 10 тысяч гривен получил Алексей Гедеонов (Украина, Киев) за рассказ "Середина снега".

Диплом за второе место и денежную премию в 30 тысяч гривен получила Анна Бердичевская (Россия, Москва) за рассказ "Русский доктор".

Диплом победителя, приз "Колесо судьбы" работы известного одесского скульптора Михаила Ревы и премию в 60 тысяч гривен завоевала Марианна Гончарова (Украина, Черновцы) за рассказ "Янкель, инклоцин барабан".

Специальный приз Первого сезона одесского международного литературного конкурса получил недавно ушедший от нас автор книги "новых одесских рассказов" Рыжий город" Георгий Голубенко. Приз и денежная премия в 20 тысяч гривен получила его жена Татьяна Голубенко.

Приз и звание абсолютного победителя в номинации "За все!", и денежную премию в 100 тысяч гривен под аплодисменты переполненного Золотого зала Одесского литературного музея был вручён Михал Михалычу Жванецкому.