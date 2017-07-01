Новое авианаправление соединило Одессу и Анкару

Ночью 14 июля первый самолет Pegasus Airlines по маршруту Анкара – Одесса приземлился в Международном аэропорту «Одесса». На борту Boeing 737-800 было более 100 пассажиров. Время пути составило – 1 час 25 минут.

«На борту первого самолета этого маршрута находилось больше ста человек, что является хорошим показателем востребованности данного рейса. Пока что в неделю будет совершаться 4 рейса – по понедельникам, средам, пятницам и субботам. Но в перспективе мы намерены сделать их ежедневными», - рассказывает представитель авиакомпании Pegasus Airlines в Украине Александра Яковенко.

Напомним, авиакомпании Pegasus Airlines работает с 1990 года, она позиционирует себя как low-cost перевозчик. На сегодняшний день она совершает полеты в 103 пункта назначения из 40 стран мира. За 2016 год услугами авиакомпании воспользовалось 24.2 миллиона пассажиров.

Пресс-конференцию, посвященную открытию прямых рейсов из Одессы в Анкару посетил почетный гость - вице-консул Генерального консульства Турецкой Республики в Одессе, г-н Мутлу Гюрели

«Отношения между Украиной и Турцией в последнее время усиливаются, особенно в политике экономике и туризме. За последний год более 1 миллиона туристов посетили Турцию. Анкара – это мой родной город, и я хочу поблагодарить представителей Одесского аэропорта и Pegasus Airlines за возможность легко добираться туда из Южной Пальмиры»,

- отметил г-н Мутлу Гюрели.

Представители Международного аэропорта «Одесса» рады сотрудничеству с авиакомпанией Pegasus Airlines и выразили надежду на то, что с каждым годом и с каждым новым рейсом партнерские отношения будут укрепляться .