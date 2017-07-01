Новое авианаправление соединило Одессу и Анкару

Ночью 14 июля первый самолет Pegasus Airlines по маршруту Анкара – Одесса приземлился в Международном аэропорту «Одесса». На борту Boeing 737-800 было более 100 пассажиров. Время пути составило – 1 час 25 минут.
«На борту первого самолета этого маршрута находилось больше ста человек, что является хорошим показателем востребованности данного рейса. Пока что в неделю будет совершаться 4 рейса – по понедельникам, средам, пятницам и субботам. Но в перспективе мы намерены сделать их ежедневными»,- рассказывает представитель авиакомпании Pegasus Airlines в Украине Александра Яковенко.
Напомним, авиакомпании Pegasus Airlines работает с 1990 года, она позиционирует себя как low-cost перевозчик. На сегодняшний день она совершает полеты в 103 пункта назначения из 40 стран мира. За 2016 год услугами авиакомпании воспользовалось 24.2 миллиона пассажиров.
Пресс-конференцию, посвященную открытию прямых рейсов из Одессы в Анкару посетил почетный гость - вице-консул Генерального консульства Турецкой Республики в Одессе, г-н Мутлу Гюрели
«Отношения между Украиной и Турцией в последнее время усиливаются, особенно в политике экономике и туризме. За последний год более 1 миллиона туристов посетили Турцию. Анкара – это мой родной город, и я хочу поблагодарить представителей Одесского аэропорта и Pegasus Airlines за возможность легко добираться туда из Южной Пальмиры»,
- отметил г-н Мутлу Гюрели.
Представители Международного аэропорта «Одесса» рады сотрудничеству с авиакомпанией Pegasus Airlines и выразили надежду на то, что с каждым годом и с каждым новым рейсом партнерские отношения будут укрепляться .
«Мы с радостью встретили сегодня первый авиарейс Анкара - Одесса авиакомпании Pegasus Airlines. . Мы рады нашим крепким партнерским отношениям с компанией перевозчиком, который интересен нам своей стоимостью, своими направлениями, своими транзитными возможностями. Четыре регулярных рейса из Международного аэропорта «Одесса» с большой картой возможных стыковок и с расширением частоты , которую мы получим в дальнейшем это , безусловно , знаковое событие в авиационном бизнесе Украины»,- подчеркнул директор ООО Международного аэропорта Одессы Виталий Портянко.