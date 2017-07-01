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  • Дата: Сегодня, 15:55
Сегодня, 15:55

Новое авианаправление соединило Одессу и Анкару

Категория: Новости / Экономика и финансы


Новое авианаправление соединило Одессу и Анкару

Ночью 14 июля первый самолет Pegasus Airlines по маршруту Анкара – Одесса приземлился в Международном аэропорту «Одесса». На борту Boeing 737-800 было более 100  пассажиров.    Время пути составило – 1 час 25 минут.

Новое авианаправление соединило Одессу и Анкару

«На борту первого самолета этого маршрута находилось больше ста человек, что является хорошим показателем востребованности данного рейса. Пока что в неделю будет совершаться 4 рейса – по понедельникам, средам, пятницам и субботам. Но в перспективе мы намерены сделать их ежедневными»,
рассказывает представитель  авиакомпании Pegasus Airlines в Украине Александра Яковенко.

Напомним, авиакомпании Pegasus Airlines работает с 1990 года, она позиционирует себя как low-cost перевозчик. На сегодняшний день она совершает полеты в 103 пункта назначения из 40 стран мира. За 2016 год услугами авиакомпании воспользовалось 24.2 миллиона пассажиров.   

Пресс-конференцию, посвященную открытию прямых рейсов из Одессы  в Анкару посетил почетный гость - вице-консул Генерального консульства Турецкой Республики в Одессе, г-н Мутлу Гюрели

Новое авианаправление соединило Одессу и Анкару

«Отношения между Украиной и Турцией в последнее время усиливаются, особенно в политике экономике и туризме. За последний год более 1 миллиона  туристов посетили Турцию. Анкара – это мой родной город, и я хочу поблагодарить представителей Одесского аэропорта и Pegasus Airlines за возможность легко добираться туда из Южной Пальмиры»,
- отметил г-н Мутлу Гюрели.

Представители Международного аэропорта «Одесса»  рады сотрудничеству с авиакомпанией  Pegasus Airlines и выразили надежду на то,  что с каждым годом и с каждым новым рейсом партнерские  отношения будут укрепляться .

Новое авианаправление соединило Одессу и Анкару

 «Мы с радостью встретили сегодня первый авиарейс Анкара - Одесса авиакомпании Pegasus Airlines. . Мы рады нашим крепким партнерским отношениям с компанией перевозчиком, который интересен нам своей стоимостью, своими направлениями, своими транзитными возможностями. Четыре регулярных рейса из Международного аэропорта «Одесса» с большой картой возможных стыковок и с расширением частоты , которую мы получим в дальнейшем это , безусловно , знаковое событие в авиационном бизнесе Украины»,
подчеркнул директор ООО Международного аэропорта Одессы Виталий Портянко.

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Новое авианаправление соединило Одессу и Анкару
Новое авианаправление соединило Одессу и Анкару
Новое авианаправление соединило Одессу и Анкару
Новое авианаправление соединило Одессу и Анкару
Новое авианаправление соединило Одессу и Анкару
Новое авианаправление соединило Одессу и Анкару
Новое авианаправление соединило Одессу и Анкару
Новое авианаправление соединило Одессу и Анкару
Новое авианаправление соединило Одессу и Анкару
Новое авианаправление соединило Одессу и Анкару
Новое авианаправление соединило Одессу и Анкару
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