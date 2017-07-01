Новые правила потребительского кредитования

10 июня 2017 года вступил в силу Закон Украины от 15 ноября 2016 № 1734-VIII «О потребительском кредитовании» (далее – Закон). Этот Закон определяет общие правовые и организационные основы потребительского кредитования в Украине в соответствии с международно-правовыми стандартами в этой сфере.

Потребительским кредитом считаются денежные средства, предоставляемые потребителю (заемщику) на приобретение товаров (работ, услуг) для удовлетворения нужд, не связанных с предпринимательской, независимой профессиональной деятельностью или выполнением обязанностей наемного работника.

Данный закон устанавливает запрет предоставлять потребительские кредиты в иностранной валюте, а только в национальной валюте Украины.

К заключению договора о потребительском кредите кредитор предоставляет потребителю информацию, необходимую для сравнения различных предложений кредитодателя с целью принятия им обоснованного решения о заключении соответствующего договора, в том числе с учетом избрания определенного типа кредита. В свою очередь, потребитель обязан предоставить кредитодателю подтверждение, что он ознакомился с соответствующей информацией.

В дальнейшем потребитель, вследствие не предоставления ему информации или предоставления ее в неполном объеме или предоставление недостоверной информации, заключивший договор на менее благоприятных для себя условиях, чем те, которые предусмотрены в этой информации, вправе требовать приведения заключенного договора в соответствие с указанной информацией путем направления кредитодателю соответствующего письменного уведомления. Кредитор обязан привести договор в соответствие с условиями, указанными в предоставленной информации, в течение 14 дней с даты получения такого уведомления.

В договоре о потребительском кредите должна содержаться следующая информация:

– наименование и местонахождение кредитодателя и кредитного посредника (при наличии), фамилия, имя, отчество и место жительства потребителя (заемщика);

– тип кредита (кредит, кредитная линия, кредитование счета и т.п.), цель получения кредита;

– общий размер предоставленного кредита;

– порядок и условия предоставления кредита;

– срок, на который предоставляется кредит;

– необходимость заключения договоров о дополнительных или сопутствующих услугах третьих лиц, связанных с получением, обслуживанием и возвратом кредита (при наличии);

– виды обеспечения предоставленного кредита (если кредит предоставляется при условии получения обеспечения);

процентная ставка по кредиту, ее тип (фиксированная или изменяемая), порядок ее исчисления, в том числе порядок изменения и уплаты процентов;

– реальная годовая процентная ставка и общая стоимость кредита для потребителя на дату заключения договора о потребительском кредите. Все допущения, использованные для вычисления такой ставки, должны быть указаны;

– порядок возврата кредита и уплаты процентов за пользование потребительским кредитом, включая количество платежей, их размер и периодичность внесения, в виде графика платежей (в случае кредитования в виде кредитования счета, кредитной линии график платежей может не предоставляться);

– информация о последствиях просрочки исполнения обязательств по уплате платежей, в том числе размер неустойки, процентной ставки, других платежей, которые взимаются при неисполнении обязательства по договору о потребительском кредите;

– порядок и условия отказа от предоставления и получения кредита;

– порядок досрочного возврата кредита;

– ответственность сторон за нарушение условий договора.

При этом в договоре о потребительском кредите могут быть указаны другие условия, определенные законом и по договоренности сторон.

Условия договора о потребительском кредите, ограничивающие права потребителя по сравнению с правами, установленными настоящим Законом, являются ничтожными (неправильными).

Потребитель не обязан платить кредитодателю любые платежи, не указанные в договоре о потребительском кредите.

Изменение условий договора о потребительском кредите возможно лишь только с согласия сторон. Условие договора о потребительском кредите о возможности внесения в договор изменений в одностороннем порядке является ничтожным (неправильным/незаконным).

Потребитель имеет право в течение 14 календарных дней со дня заключения договора о потребительском кредите отказаться от договора о потребительском кредите без объяснения причин, в том числе в случае получения им денежных средств.

Однако право на отказ от договора о потребительском кредите не применяется в отношении договоров о потребительском кредите, выполнение обязательств по которым обеспечено путем заключения нотариально заверенных договоров (сделок), и потребительских кредитов, предоставленных на приобретение работ (услуг), выполнение которых произошло до окончания 14-дневного срока отказа от договора о потребительском кредите.

Также потребитель вправе в любое время полностью или частично досрочно вернуть потребительский кредит, в том числе путем увеличения суммы периодических платежей. Договором о потребительском кредите может быть предусмотрена обязанность сообщения кредитодателя о намерении досрочного возврата потребительского кредита с оформлением соответствующего документа.

Если потребитель воспользовался правом возврата потребительского кредита путем увеличения суммы периодических платежей, кредитор обязан осуществить соответствующую корректировку обязательств потребителя в сторону их уменьшения и по требованию потребителя предоставить ему новый график платежей. Договором о потребительском кредите может устанавливаться порядок досрочного возврата потребительского кредита с учетом положений части третьей настоящей статьи.

Потребитель в случае досрочного возврата потребительского кредита платит кредитодателю проценты за пользование кредитом и стоимость всех услуг, связанных с обслуживанием и погашением кредита за период фактического пользования кредитом.

Кредитодателю запрещается отказывать потребителю в принятии платежа в случае досрочного возврата потребительского кредита.

Кредитодателю запрещается устанавливать потребителю любую плату, связанную с досрочным возвратом потребительского кредита. Условия договора о потребительском кредите, предусматривающие уплату потребителем какой-либо платы в случае досрочного возврата потребительского кредита, ничтожны.

В случае задержания потребителем уплаты части потребительского кредита и/или процентов минимум на один календарный месяц, а по потребительскому кредиту, обеспеченному ипотекой, и по потребительскому кредиту на приобретение жилья – минимум на три календарных месяца кредитор имеет право требовать возврата потребительского кредита, срок выплаты которого еще не наступил, в полном объеме, если такое право предусмотрено договором о потребительском кредите.

Также Закон устанавливает очередность погашения требований по договору о потребительском кредите.

В случае недостаточности суммы произведенного платежа для выполнения обязательства по договору о потребительском кредите в полном объеме эта сумма погашает требования кредитора в следующей очередности:

– в первую очередь выплачиваются просроченная к возвращению сумма кредита и просроченные проценты за пользование кредитом;

– во вторую очередь – сумма кредита и проценты за пользование кредитом;

– третью очередь – неустойка и другие платежи в соответствии с договором о потребительском кредите.

Потребитель, который нарушил свое обязательство по возврату кредита и процентов по нему, должен возместить кредитодателю причиненные этим убытки в соответствии с законом с учетом особенностей, определенных настоящей статьей.

В договорах о потребительском кредите пеня за неисполнение обязательства по возврату кредита и процентов по нему не может превышать двойной учетной ставки Национального банка Украины, действовавшей в период, за который уплачивается пеня, и не может быть больше 15 процентов суммы просроченного платежа.

Совокупная сумма неустойки (штраф, пеня), начисленная за нарушение обязательств потребителем на основании договора о потребительском кредите, не может превышать половины суммы, полученной потребителем по такому договору, и не может быть увеличена по договоренности сторон.

Стоит отметить, что действие этого Закона не распространяется на кредитные договоры, заключаемые на срок до одного месяца, договоры займа, которые не предусматривают уплаты процентов или любых других платежей, кредиты, предоставляемые по договорам, заключенным в результате урегулирования спора путем заключения мирового соглашения, утвержденного судом, кредиты, предоставляемые исключительно в рамках соответствующих государственных программ или программ органов местного самоуправления, кредитные договоры, общий размер кредита по которым не превышает одной минимальной заработной платы, и кредиты, предоставляемые ломбардами в случае передачи предмета залога на сохранение ломбарда.

Если по данной теме у вас возникнут дополнительные вопросы, обращайтесь в Юридическую клинику Национального университета «Одесская юридическая академия» ежедневно с 15:00 до 18:00, в субботу с 10:00 до 15:00, выходной день – воскресенье. Запись на прием осуществляется каждую среду с 10:00 до 12:00 по номеру телефона: (048)777-27-61, или по адресу: 65009, г. Одесса, ул. Черняховского, 2.

Директор Юридической Клиники Павлова Юлия Сергеевна