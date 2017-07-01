«Остерегаться поражения от самих себя»

Не знаю, как вам, дорогие мои читатели, а мне безумно стыдно наблюдать душераздирающее шоу под названием «снятие депутатской неприкосновенности» с шести народных депутатов ВР, неприкосновенность с которых буквально сдирают, как кожу живьем. Зрелище достигает такого накала, таких высот «шекспировского» драматизма, что иногда, без всякого преувеличения, можно прочесть на лице у депутата Борислава Розенблата отчаяние Короля Лира (если, конечно, личность самого депутата априори может испытывать эмоции столь тонкой душевной организации). Его лицо как бы выражает: «Ребята, мы же все этим занимаемся, почему же именно меня выбрали на роль козла отпущения? Я же ничем не хуже всех остальных!». Трагикомизм ситуации ещё и в том, что и подсудимый, и остальные депутаты, и все мы понимаем, что это шоу проводится как «показательная порка», чтобы заслужить похвалу Запада. Мало того, думаю, и наши западные кураторы понимают, что с коррупцией нужно бороться совсем иными, системными методами, и начинать нужно с самого верха. А потому мы регулярно, вместо похвал за нашу имитацию борьбы с коррупцией, получаем «очистительную клизму» от каждого высокопоставленного зарубежного гостя, прибывшего с визитом в Украину.

Неделя «какая-то странная – с утра не задалась»

Невыразимо стыдно на четвертом году победы революции Достоинства от каждого европейского и американского функционера вместо приветствий слышать: «Вы плохо боретесь с коррупцией!».

И так всю последнюю неделю!

Об этом говорил глава Еврокомиссии Жан Клод Юнкер во время саммита Украина-ЕС: «Евросоюз призывает Украину ускорить борьбу с коррупцией в стране».

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что «Украине необходимо избавиться от коррупции, которая стоит на пути реформ».

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон во время визита в Украину заявил: «Политическая коррупция блокирует все реформы в государстве».

Согласитесь, звучит как сводка с поля боя, причём боя проигранного. Ведь, в сухом остатке – денег не дали, в НАТО не взяли, в сторону Евросоюза велели не пялиться с надеждой. И, наверное, впервые за все последние саммиты ЕС–Украина не подписали итоговое заявление.

Заместитель председателя Администрации Президента Украины Константин Елисеев, объясняя украинцам, почему на саммите Украина-ЕС не была принята итоговая декларация, застенчиво поведал:

«Меня немного не устраивает то, что все обращают внимание – был или не был финальный документ, то есть декларация. Правда, делались попытки наработать совместный документ – это нормальная ситуация, когда не достигли консенсуса».

При этом украинский чиновник подчеркнул, что стороны переговоров приняли решение «сконцентрироваться на более конкретных результатах и тех конкретных шагах, которые позволят украинским гражданам получить все выгоды от европейской интеграции», поскольку в проекте итоговой декларации не удалось зафиксировать более дальновидных целей.

Ещё того хуже – евро-гости на саммите нарочито не хотели общаться с прессой. Глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер прямо сказал, чтобы вопросов не задавали, «потому что кушать хочется»!!! Подозреваю, дело не в голоде, а в том, что все они уже устали слышать, как наш Президент с парламентом и Кабмином каждый Божий день, не покладая рук, борются с коррупцией.

Западу надоело задавать резонный вопрос: если вы боретесь, где результаты? Где посаженные высокопоставленные чиновники? Где массовые аресты коррупционеров?

Вот, к примеру, в Бразилии новая демократическая власть посадила бывшего президента-социалиста Луиса да Силву почти на 9,5 лет в тюрьму – за коррупцию. В соседней Молдове экс-премьера посадили тоже за коррупцию на такой же срок. Результат, что называется, налицо!

Удар в самое сердце нанёс глава Совета Европы Дональд Туск, который буквально нянчился с нашей властью, нерадивой и алчной, последние несколько лет. Человек, носящий гордое имя «адвоката Украины в ЕС», неожиданно посоветовал «остерегаться поражения от самих себя». Почему он так сказал? Ну, видимо, потому что наши воришки от власти успели достать и его. До каких же пределов может разрастаться их алчность? Кто сможет их остановить, если даже заморские кураторы им не указ? Почему нам, нищему и бесправному народу, стыдно за неуспехи своей страны, а власти – «хоть плюй в глаза, – и то Божья роса»?

«Жадность фраера сгубила…»

Отсутствие совести и патентованная жажда наживы наших власть имущих «аукаются» несчастной Украине практически во всех аспектах её существования. Ну скажите, кто мог ожидать какой-то непредвиденности в трагической истории со сбитым малазийским Боингом МН 17?

Сегодня существует огромная мозаика исков в суды, поданных родственниками погибших в этом деле. Иски поданы в РФ, Президенту Путину лично, Игорю Гиркину(Стрелкову), авиакомпании Малазийские Авиалинии, производителю самолета «Боинг» и … вы не поверите, дорогой мой читатель, – Украине.

Против Украины иски поданы только родственниками погибших, которые являются гражданами Германии, и представляет их адвокат, очень известный юрист в этой сфере. Мотивирован этот иск тем, что Украина должна была сообщить, что она не контролирует данную территорию, и это был бы сигнал, после которого любые международные полеты над ней были бы отменены.

Но Украина этого не сделала, чем, соответственно, не сняла с себя ответственность за обеспечение безопасности полетов над теми территориями. И что характерно – адвокаты этих немецких пострадавших выдвигают гипотезу, что Украина не закрыла небо якобы из-за жадности, потому что, как-никак, каждый год имеет 200 млн. долл. за использование коммерческими авиарейсами воздушного пространства над своей территорией. Именно нежелание потерять часть этих средств и породило возможность того, что Украина из пострадавшей стороны может с лёгкостью превратиться в соучастника этого страшного преступления.

Одолеем ли «гидру коррупции»?

Возвратимся к вопросу неудачного для Украины саммита Украина-ЕС. Можно было ожидать, что на второй день после того, как приехали старшие товарищи, да еще и в таком количестве, благодарные депутаты сами должны были отказаться от неприкосновенности и разоружиться перед НАБУ, чтобы доказать верность курсу реформ. Ан нет! Имитаторы борьбы с коррупцией предложили наказать всего шестерых(!!!) нардепов из 422. И даже их -безуспешно! Наказали одного Михаила Добкина. И все понимают, что не за коррупцию, а за то, что он – из «Оппоблока», экс-«регионал», говорит на родном русском языке и не любит майдан, в чем имеет наглость признаваться. А все остальные, даже не успев испугаться и призадуматься о пройденном пути, остались служить нэньке на свободе. Одного Евгения Дейдея из «Народного фронта», пуганого милицией еще за гоп-стоп по молодости, понесло в зону АТО, чтобы «смыть кровью», так сказать. И хотя молод и горяч, а с гусарщиной так ничего и не вышло, один позор, как водится…

В остальном – жесткая корпоративная солидарность и круговая порука. А это и есть самая страшная угроза остальным органам власти и Гаранту нации, которому по-прежнему по рангу положено общаться со всеми этими внешними кураторами. И что он им, кураторам, скажет, когда депутаты начали демонстрировать корпоративное упрямство уставшего барана?

Думается мне, что нашу власть уже осенью ждут непростые времена. Если она будет продолжать группироваться по принципу круговой поруки и доводить своё бесполезное для народа существование до противостояния с зарубежными кураторами – будет так или иначе изничтожена. Скорее всего – парализована внутренним противостоянием...