Вопрос с выплатой отпускных работникам образовательной сферы области практически закрыт

Об этом сообщила в ходе аппаратного совещания в областной администрации директор департамента финансов Марина Зинченко.

По ее словам, «… в сфере образования региона работают около семидесяти тысяч человек. Это составляет около половины всех бюджетников области». Однако количество реально занимаемых ставок, которые предполагают предоставление длительного отпуска, составляют всего 41,4 тысяч.

На выплату отпускных предусмотрено около 695 миллионов гривен. «Из них около 600 уже выплачено. Таким образом, полостью отпускные получили уже 35,7 тысяч работников системы образования».

Отметим, что, по словам чиновника, сумма отпускных колеблется от 6,5 до 22 тысяч гривен, однако в среднем составляет около 16,7 тысячи.

«Это на 70% превышает показатели прошлого года», — подчеркнула Марина Зинченко.