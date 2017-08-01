В результате пожара на подстанции часть поселка Котовского осталась без электроэнергии

Как сообщают в соцсетях возмущенные жители Суворовского района, свет в их домах исчез накануне около двадцати двух часов.

По их информации, причиной отключения стал пожар на электрической подстанции на улице Заболотного.

И хотя аварийные службы обещали справиться с аварией до семи утра, в целом ряде многоквартирных домов света нет до сих пор.

Отметим, что из-за отключения электричества у многих испортились продукты в холодильниках. К тому же люди не могут включить кондиционеры, из-за чего страдают прежде всего старики и дети.

К тому же, большинство из отключённых домов выше десяти этажей, а, следовательно, оборудованы не газовыми, а электрическими плитами. Таким образом, приготовить еду жители также не имеют возможности.