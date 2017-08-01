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  • Дата: Сегодня, 13:30
Сегодня, 13:30

В Одесской области взорвали автомобиль полицейского

Категория: Новости


В Одесской области взорвали автомобиль полицейского

ЧП произошло накануне в Измаиле.

Вечером во дворе дома, в котором проживает сотрудник криминальной полиции Александр Прокурор с семьей, взорвался автомобиль. В результате его жена и малолетняя дочь, которые в момент взрыва только подходили к машине, получили серьезные травмы осколками битого стекла.

Сам сотрудник полиции, который в момент взрыва находился в автомобиле, практически не пострадал.

Ведется расследование.

Отметим, что по имеющимся у нашего корреспондента данным, сила взрыва была незначительной, поэтому вероятно, злоумышленники пытались не столько нанести существенный вред здоровью правоохранителя, сколько оказать на него психологическое воздействие.



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