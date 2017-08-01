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  • Дата: Сегодня, 13:00
Сегодня, 13:00

В нынешнем году плата за землю пополнила местные бюджеты области более, чем на 1,5 миллиарда гривен

Категория: Новости


В нынешнем году плата за землю пополнила местные бюджеты области более, чем на 1,5 миллиарда гривен

По информации регионального отделения ГФС с начала года в виде платы за землю в местные бюджеты поступило 1,68 миллиардов гривен.

Из них около 940 миллионов гривен поступило от юридических лиц, что на 20% превышает поступления за аналогичный период прошлого года.

Что же касается физических лиц, то здесь превышение прошлогодних показателей составляет 14%.

Наиболее крупные поступления отмечены в Одессе -329 миллионов, Черноморске-68 миллионов и Овидиопольском районе- почти 67 миллионов гривен.



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