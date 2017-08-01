Инспекция ГАСК оштрафует строителя мансарды над памятником архитектуры на Дерибасовской аж на 700 долларов?

11 августа одесские инспекторы строительного контроля выехали на место возведения мансарды на старинном здании на улице Дерибасовской, 19.

Представители власти смогли попасть на объект, хотя строителей и хозяев мансарды там не оказалось, сообщает телеканал «Первый городской».

«В надстройке на доме Жульена, которому около 150 лет, застройщики планировали открыть гостиницу. Об этом свидетельствуют чертежи, вывешенные на одной из стен здания. Однако разрешения на строительство у застройщиков нет, поэтому по предписанию госинспекции им грозит штраф в 17 тысяч гривен за незаконную постройку», — передаёт телеканал.

Напомним, на здании доме по Дерибасовской, 19 рядом с торговым центром «Европа» сооружается мансарда. Одесским общественником Маратом Якуповым на место проведения работ были вызваны представители инспекции ГАСК. Он отметил, что об этой стройке уже извещён начальник горуправления охраны культурного наследия Андрей Шелюгин.