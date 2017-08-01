В Испании задержали 11 украинцев за контрабанду наркотиков

Судно, в экипаж которого входили украинцы, перевозило 18 тонн гашиша.

В пятницу 11 августа, испанские правоохранительные органы неподалеку от крупного торгового порта Альмерия задержали по подозрению в перевозке незаконного груза на судне экипаж, в составе которого — 11 украинских граждан. Об этом информировала пресс-служба Департамента консульской службы МИД Украины.

«Подтверждаем информацию о задержании испанскими правоохранительными органами неподалеку от порта Альмерия экипажа судна, членами которого являются 11 граждан Украины. Задержание произведено на основании Венской конвенции о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ и с согласия государства флага судна. Причина задержания — подозрение в перевозке запрещенного груза», — сказано в сообщении.

По информации испанских СМИ, на борту задержанного судна обнаружили 18 тонн гашиша.

В департаменте также отметили, что украинский консул поддерживает контакт с руководством правоохранительных органов, задержанные моряки обеспечены государственным адвокатом и украиноязычным переводчиком. По словам адвоката, состояние задержанных удовлетворительное, жалоб на условия содержания нет.