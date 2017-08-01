«Адвокат» Украины в Европе

В свое время Польша получила от Евросоюза все, что хотела и могла получить – самые больше дотации, самые высокие квоты на экспортные польские товары, самые льготные возможности интеграции в ЕС, в том числе и таких важных для Польши отраслей, как сельское хозяйство. То есть все то, чего добивалась, но так и не смогла получить Украина. Вот почему для Варшавы вступление в ЕС – безусловный успех. Но, кроме режима политического и экономического благоприятствования со стороны ЕС, этот успех стоил гигантских инвестиций, которые сама Варшава не могла себе позволить. Эти средства польская экономика в 2020 годах должна возвратить ЕС.

29 июля Европейская комиссия (ЕК) начала беспрецедентный санкционный процесс в отношении Польши. Санкции чреваты тем, что Варшава потеряет право голоса в Совете ЕС.

Причиной послужило недовольство Евросоюза польской судебной реформой. В частности в Евросоюзе недовольны планами Польши наделить своего министра юстиции правом продлевать мандат судьям, достигшим пенсионного возраста, отправлять в отставку судей и назначать председателей судов.

Говоря простым языком, польский министр юстиции получит право менять судей по своему усмотрению… В таком случае, о какой же независимости судебной ветви власти может идти речь?!

Кроме того, Польша попыталась наступить на «любимый мозоль» европейских ценностей – гендерный, определив разный пенсионный возраст в Польше для женщин-судей (60 лет) и мужчин-судей (65 лет). ЕК ожидаемо усмотрела в этом дискриминацию по половому признаку.

Сейчас Польше предоставляется один месяц, в течение которого польские власти должны ответить на все замечания, поступившие из Брюсселя. МИД Польши уже фактически заявил, что нарушений не видит, и что предмет разбирательства относится исключительно к компетенции Варшавы.

Если серьезных аргументов в ответах поляков ЕК не обнаружит, начнется второй этап санкций. И дело действительно может дойти до лишения Польши права голоса в Совете ЕС.

В этом случае Польша превратится в особое государство ЕС, которому будут предъявлять претензии по части демократических стандартов, и которое не сможет принимать участия в решении различных проблем.

Но кроме имиджевых потерь, для Польши это может закончиться ограничением финансовых вливаний ЕС – а за последние семь лет Варшава получила субсидий и финансовой помощи на сумму, сопоставимую с годичным ВВП страны.

Варшава повышает ставки в споре с Брюсселем

Но Польша не сидит сложа руки. По закону для лишения страны-члена ЕС права голоса необходимо консенсусное решение всех государств. И Польша, умело используя негативный фон миграционного кризиса и принудительного распределения квот ЕС по расселению мигрантов, становится одним из основных центров поддержки Венгрии в борьбе против квот по мигрантам. И вот уже венгерский премьер-министр Виктор Орбан называет возможные санкции ЕС в отношении Польши «нападением инквизиции» и заверяет польское правительство в своей незыблемой поддержке и солидарности.

Таким образом, заключив своеобразный «союз несогласных» с Будапештом, Польша практически обезопасила себя от наложения внешних санкций. Кроме того, в этом конфликте между Польшей и Брюсселем открытым вопросом остается поведение других стран региона, например – Чехии и Словакии. Находясь между молотом и наковальней, не желая принимать навязываемых ЕС мигрантов и в тоже время идти на риск ухудшения отношений с Брюсселем, при определенных обстоятельствах эти и другие страны Центральной Европы вполне могут стать союзниками Польши.

Конфликт между Польшей и ЕС стал причиной активности Польши и по другим направлениям, в частности возродил исторические споры с соседями.

Реституция истории

И тут появляются революционные, по своей сути, идеи репараций от соседних стран. Хотя Польша по итогам Второй мировой войны и получила половину своей территории за счет немецких земель, в среде польского истеблишмента время от времени появляются разговоры о репарациях от Германии. Ну а пока всячески вуалируемые претензии на часть территории Украины, Литвы и других стран Центральной Европы проводятся в жизнь.

В 2015-м в Польше с помпой объявили о создании организации, которая потребует возвращения имущества «кресовян» (жителей бывших польских территорий и их потомков). Инициатива принадлежала главе партии «Смена» Матеушу Пискорскому. «Это сообщество объединяет наследников бывших владельцев недвижимости на территории Западной Украины. У них есть база данных этого имущества, и создается группа юристов, которая с правовой точки зрения займется компенсациями», – объяснял цели новой организации Пискорский. Активисты объявили, что общая сумма претензий может составить 5 миллиардов долларов.

В 2016-м Сейм и Сенат Польши утвердили 11 июля как день памяти жертв Волынской резни – массовых убийств поляков украинскими националистами в годы Второй мировой войны. Уже в 2017-м в центре Варшавы в преддверии траурной даты прошли памятные мероприятия. В акции приняли участие не только члены общественных организаций, но и представители правительства страны, и депутаты сейма. Демонстранты несли плакаты «Стоп Бандера», «Помним Волынь». На некоторых были нарукавные повязки с надписью «Польский Львов».

Ну и последние события этой цепочки. В конце июля 2017 года власти Польши объявили о намерении принять новые гражданские паспорта с изображением памятных для поляков мест. В число таких мест были включены Мемориал орлят во Львове (!) и Острая Брама – Святые ворота в Вильнюсе (!).

4 августа свой протест Варшаве выразили власти Литвы, праведно возмутившись тем, что на польских паспортах может использоваться образ одной из достопримечательности Вильнюса – Святых ворот.

Через три дня и МИД Украины вручил ноту протеста послу Польши в Киеве Яну Пекло. Украинское дипломатическое ведомство расценило произошедшее «как недружественный шаг».

В польском МВД ответили довольно недипломатично, что пока не приняли решения относительно дизайна нового паспорта, а обсуждение носит консультативный характер. «Среди представленных вариантов – личности, события, места и символы, связанные с восстановлением Польшей независимости в 1918 году».

Историческая справка

Мемориал орлят во Львове – это памятник польским добровольцам, принимавшим участие в обороне города от украинских националистов в 1918-1919 годах. В ноябре 1918-го представители самопровозглашенного Украинского национального совета попытались захватить власть во Львове. Ядро польского сопротивления составили ветераны Первой мировой войны, к ним присоединились студенты, гимназисты и скауты – юноши и подростки. Одному из героев уличных боев было 13 лет – погибший в 1918-м гимназист Антоний Петрикевич посмертно стал самым юным кавалером Ордена воинской доблести Virtuti Militari.

В результате польско-украинской войны Львов и вся Галиция отошли Польше. Мемориал орлят был сооружен в 1920-х, тогда же с кладбища прах одного из защитников города перенесли в Варшаву – в могилу Неизвестного солдата.

Ворота Острая Брама («острые ворота» на польском) в Вильнюсе, по официальной версии, были возведены в начале XVI века, в XVII веке над ними была выстроена деревянная часовня для образа Матери Божьей Остробрамской, в XVIII веке – уже каменная. Памятник истории упоминается в произведениях классиков польской литературы – Адама Мицкевича и Генриха Сенкевича.

Лучше – хороший враг?

Как же так получилось, что ключевые для польского национального мифа и сознания места, и Мемориал орлят, и Острая Брама, располагаются на территории других государств?

В качестве аналогичного примера нежелания признавать текущие политические границы можно привести изображение горы Арарат (Турция) на гербе Армении. Но турки и армяне живут в состоянии конфликта и глубочайшего кризиса взаимоотношений длительное время.

Конечно же, Варшава, выбирая дизайн для новых паспортов своих граждан, должна была предполагать, что в Киеве и Вильнюсе эти изображения вызовут резко негативную реакцию. А это значит, что мнением своих «партнеров» (как вежливо польские официальные лица называет Киев и Вильнюс) правительство Польши сознательно и заведомо решило пренебречь. Видимо, национальная память соотечественников оказалась важнее. А главное – Варшава продемонстрировала, пусть и в неявной форме, что не намерена отказываться от своих претензий на бывшие «свои восточные области».

По мнению большинства экспертов, рано или поздно нестабильная ситуация в Украине заставит все граничащие с ней государства вырабатывать совместную политику в отношении своего нерадивого соседа. И эти страны, заинтересованные скорее в нестабильности и раскалывающих Украину тенденциях – не «партнеры» и не «адвокаты» для нас.