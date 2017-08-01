Ещё одна попытка продать «Одессаоблэнерго» состоится во вторник

22 августа Фонд госимущества Украины попробует продать на аукционе принадлежащие государству 25% акций ПАО «Одессаоблэнерго».

Стартовая цена пакета акций составляет 631 миллион гривен.

Это уже вторая попытка реализовать государственный пакет акций компании: предыдущая попытка провести торги 15 августа не состоялась из–за отсутствия желающих.

Контрольным пакетом акций «Одессаоблэнерго» владеет голландская фирма VS Energy и её дочернее предприятие «ВС Енерджи Украина». Эти компании, в свою очередь, связывают с российским сенатором Александром Бабаковым.