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  • Просмотров: 55
  • Дата: Вчера, 20:00
Вчера, 20:00

Ещё одна попытка продать «Одессаоблэнерго» состоится во вторник

Категория: Новости / Экономика и финансы

22 августа Фонд госимущества Украины попробует продать на аукционе принадлежащие государству 25% акций ПАО «Одессаоблэнерго».

Стартовая цена пакета акций составляет 631 миллион гривен.

Это уже вторая попытка реализовать государственный пакет акций компании: предыдущая попытка провести торги 15 августа не состоялась из–за отсутствия желающих.

Контрольным пакетом акций «Одессаоблэнерго» владеет голландская фирма VS Energy и её дочернее предприятие «ВС Енерджи Украина». Эти компании, в свою очередь, связывают с российским сенатором Александром Бабаковым.



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