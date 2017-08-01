229 детей родились в Одессе за последнюю неделю

С 14 по 20 августа в городских роддомах Одессы появились на свет 229 новорождённых, в том числе четыре двойни.

Как сообщили в городском департаменте здравоохранения, численное превосходство одержали новорождённые мальчики (133 человека).

«Лидером по количеству принятых родов на минувшей неделе стал городской роддом №7, где появились на свет 77 малышей», — также отмечают в горздраве.

В настоящее время приём беременных и рожениц в Одессе проводят четыре городских роддома из пяти: №№ 2, 4, 5 и 7 (роддом №1 с 15 августа закрылся на ежегодный плановый косметический ремонт и дезинфекцию, которые продлятся месяц).