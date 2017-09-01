В школах Одессы появятся юристы

В школах Одессы, после реорганизации департамента образования и науки городского совета, появятся юристы.

Об этом сообщила директор департамента науки и образования Елена Буйневич.

По словам чиновника, юристов будут закреплять за образовательными учреждениями на действующих ставках:

«Сегодня школы, по сути, являются огромными предприятиями, в которых находятся более 2 тысяч человек», – рассказала Елена Буйневич.

Такие специалисты будут консультировать родителей и руководство школы по финансовым программам, помогать школам в организации закупок и помогать по другим вопросам, затрагивающих школу.

Кроме этого сообщается, что за школами начнут закреплять дефектологов и логопедов.