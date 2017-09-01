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  • Дата: Вчера, 12:00
Вчера, 12:00

В Одессе хотят запретить движение грузовиков в центральной части города

Категория: Новости


В Одессе хотят запретить движение грузовиков в центральной части города

Во всяком случае, в дневное время. Об этом на заседании транспортно  комиссии горсовета заявил директор департамента транспорта, связи и организации дорожного движения Александр Илько.

Однако, по его словам, принять такое решение необходимо как можно скорее, а транспортники не успевают пройти все необходимые оформительские процедуры до сессии горсовета, запланированной на 20 сентября.

Поэтому, по его мнению, этот запрет необходимо ввести прямым распоряжением мэра.

Отметим, что речь идет о запрете въезда в центральную часть города грузовиков весом более 3,5 тонн с 22 часов до 6 часов.

Для проезда грузовых автомобилей в дневное время в особых случаях будут выдаваться специальные разрешения.

Напомним, что принятое ранее мэром решение о запрете движения грузовиков по Пересыпи в порту упорно бойкотировалось перевозчиками, а полиция не предпринимала необходимых мер воздействия к нарушителям.



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