Ночью в Одессе горели два автомобиля

Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Одесской области.

О возгорании автомобиля «ВАЗ 2101» на пересечении улиц Салтыкова–Щедрина и Слободской звонок на диспетчерскую «101» поступил около 2–х часов ночи. Прибывшим спасателям не удалось спасти автомобиль, он выгорел полностью.

Второй аналогичный звонок на «горячую» линию ГСЧС поступил примерно через полчаса. На этот раз загорелся Mitsubishi Lancer на улице Генерала Бочарова. В данной ситуации огонь сильно повредил салон автомобиля.

Причины обеих пожаров выясняются.