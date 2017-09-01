Гнойный прорыв

То, что произошло на маленьком участке польско-украинской границы «Краковец» называется… разрушение и окончательная деструкция государства и переход к очередному внутригражданскому противостоянию. Попытка слома оставшихся более или менее дееспособных государственных институтов. И все для того, чтобы из клоуна сделать героя.

Действия сторонников Саакашвили можно сравнить только с прорывом гноя внутрь организма, с заражением всех внутренних органов. Этого нельзя было допускать. Администрация Президента выбрала, как всегда у нас практикуется, полусиловой вариант, без желания идти до конца и… проиграла.

Если бы в Администрации Президента работали профессионально пригодные политтехнологи, они бы пригласили в этот день в Украину другого, более значимого американского артиста…ну скажем, недавнего оскароносца Леонардо Ди Каприо, да еще с туром по городам – миллионникам. На неделю была бы обеспечена веселуха! Кто бы вспомнил про того Саакашвили?! Да, это стоило бы денег, но политический ущерб, вызванный прорывом Саакашвили, был бы минимизирован.

Уважаемый читатель может задаться резонным вопросом: может и не стоит держаться за устаревшую украинскую государственность, насквозь пропитанную совком? «До основанья мы разрушим, а затем…» Однако проблема в том, что новое украинское государство строить некому, рецепт утрачен. Тогда надо сохранять то, что есть. А как быть с тем, что жизнь не стоит на месте, мир меняется, государственные институты устаревают, их надо реформировать под новый неведомый мир? Но как? Как не выплеснуть с водой младенца? Все это надо понимать.

Просто пение гимна по любому поводу, завертывание себя во флаг, напяливание на голову кастрюли и прочие приемы первобытной политической магии не могут создать современное государство.

Может, теперешним революционерам следует обратиться к опыту тех, у кого получилось сто лет назад построить новое государство? А что писал об успехе большевиков не к ночи будь помянутый Ленин? Рецепт такой:

Железная дисциплина, преданность революции, готовность на самопожертвование ради ее идеалов; Связь с массами, революционеры должны чувствовать массы, жить их чаяниями; Правильное партийное руководство, основанное на передовой и испытанной на практике политической теории.

А что из набора политтехнологий столетней давности воплощено у нас? Кроме кое-где затерявшихся пассионариев, порождаемых любой революционной заварушкой, больше ничего! Наши революционеры оторваны от народа, сплошь грантоеды, содержанцы и содержанки олигархата, который не то, что передовой революционной теории не создал, он даже не имеет внятного плана действий, что делать во время мирового кризиса, предшествующего рождению нового мира.