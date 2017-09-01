В Одесской области полицейских уже не только бьют. В них еще и стреляют!

Об этом сообщил в соцсетях лично начальник ГУНП Дмитрий Головин.

По его информации, инцидент произошел в Татарбунарском районе, «…Там между группой граждан произошел конфликт по поводу права собственности на участок Тузловской косы!»

В результате один из оппонентов, исчерпав аргументы, перешел от слов к действиям. Причем весьма убедительным – выстрелил в прибывшего на место офицера Татарбунарского отделения полиции из охотничьего ружья.

В результате полицейский «…получил ранение плеча с множественными переломами лучевой кости».

После этого стрелявший ретировался. Однако, по словам Дмитрия Головина, он уже задержан, а ружье направлено на экспертизу.

Правда, раненному полицейскому от этого не легче.