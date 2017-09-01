Склоны укрепят, вход в Зоопарк «отмавританят»

В двух исторических частях города ожидаются перемены. Вероятно, к лучшему. Так, на недавнем аппаратном совещании в мэрии прозвучала тревога по поводу состояния склонов под Колоннадой Воронцовского дворца — того места, где сейчас проходит масштабная реставрация, ставшая в последнее время топ-темой в наших СМИ.

Именно реставрация и подсказала проблему: специалистами выявлено неудовлетворительное техническое состояние подпорных стенок под Колоннадой Воронцовского дворца.

Теперь, как сообщается уже официально, для дальнейших работ по укреплению склонов будут проведены инженерные изыскания. Что же касается «визуальной оценки» ситуации со склонами под Колоннадой, то специалистами выявлено их неудовлетворительное техническое состояние, что не удивительно: здесь более 100 лет не проводился ремонт. Более того, сообщается, что «повышение влажности грунтов, слагающих склон, привело к резкому снижению коэффициента запаса его устойчивости. В результате подпорные стенки начали деформироваться и разрушаться, на отдельных участках осели пешеходные дорожки, а также произошло гравитационное смещение грунтовых масс по склону».

В общем, специалисты забили тревогу, и теперь должна быть определена необходимость выполнения инженерных изысканий, позволяющих определить масштаб проблем и дающих возможность дальнейшего проектирования.

А теперь «перенесемся» в другую историческую часть города — к нашему с вами Зоопарку, который недавно отпраздновал свое 95-летие. Так, вот его ворота, равно как и вход в группу расположенных рядом зданий преобразят в… мавританском стиле.

Эта новость была озвучена тоже в ходе аппаратного совещания. До сей поры понятие «в мавританском стиле» в Одессе относилось только к одному историческому объекту — входу со стороны Французского бульвара на Канатную дорогу и расположенному ниже пляжу. Эти ворота (арка) именуются «в мавританском стиле», их не так давно отреставрировали, что не мешает гражданам вандалам периодически их портить.

Почему вход в Зоопарк (и расположенный рядом Преображенский парк) тоже собираются обновить именно в этом самом стиле, остается пока загадкой.

Что же касается самого Преображенского парка, то его судьба все еще туманна. Напомним, он построен на месте уничтоженного Первого христианского кладбища и взорванного Храма Всех Святых, и уже лет десять, если не больше, именуется «нашим долгом»: его собираются преобразить в качестве Мемориала.