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  • Просмотров: 353
  • Дата: Сегодня, 18:00
Сегодня, 18:00

ДТП практически заблокировало движение на Хаджибейской дороге

Категория: Новости


ДТП практически заблокировало движение на Хаджибейской дороге

Сегодня на Хаджибейской дороге произошло лобовое столкновение легкового автомобиля с грузовиком.

По информации ИА «048», автомобиль «Шевроле» практиески лоб в лоб врезался в идущий навстречу грузовик.

В результате водитель иномарки получил серьезные травмы, а движение оказалось фактически заблокированным.

Согласно предварительным данным, виновником столкновения оказался сам пострадавший, который не справился с управлением соим «железным конем» и вылетел на встречную полосу.



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