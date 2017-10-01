ДТП практически заблокировало движение на Хаджибейской дороге

Сегодня на Хаджибейской дороге произошло лобовое столкновение легкового автомобиля с грузовиком.

По информации ИА «048», автомобиль «Шевроле» практиески лоб в лоб врезался в идущий навстречу грузовик.

В результате водитель иномарки получил серьезные травмы, а движение оказалось фактически заблокированным.

Согласно предварительным данным, виновником столкновения оказался сам пострадавший, который не справился с управлением соим «железным конем» и вылетел на встречную полосу.