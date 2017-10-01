Анонс газеты СЛОВО, выпуск 40 (ВИДЕО)

Еврокомиссия признала прошедший в воскресенье референдум о независимости Каталонии незаконным!

Европейским чиновникам потребовалось около суток, чтобы прийти в себя после такого! И хоть как-то отреагировать на результаты каталонского голосования. Которые с одной стороны вроде бы категорически нельзя признать, а с другой - с которыми нельзя не считаться.

Случись что-нибудь похожее за пределами евросоюза - реакция Брюсселя была бы однозначной: народы имеют право на самоопределение, а бить голосующих резиновыми дубинками недопустимо и пахнет международным трибуналом! Кто как не мы - украинцы, знаем, что бывает за ЗВИРЯЧЕ ПОБЫТТЯ своих сограждан.

Но… когда майданы возникают в одной из стран старой Европы, ситуация кардинально меняется… Тут-то и начинаются двойные и даже тройные стандарты европейской политики!

Справятся ли европейцы? Ведь проблема регионов, стремящихся к самоопределению, отнюдь не ограничивается одной Каталонией. Баски, фламандцы, тирольцы, корсиканцы, те же шотландцы - все эти вопросы уже стоят на повестке дня. Можно запасаться попкорном!

Колонка редактора, выходящая в этом номере, называется «Занимательная психиатрия». И этот заголовок как нельзя точно отражает суть происходящего в нашей стране и в головах ее граждан.

Психотравма трехлетней давности и последующие события, усугубившие ее, привели к тому, что страну захлестнула волна тяжелых невротических расстройств. А наши нынешние политики только подогревают подобные состояния граждан. Зачем они это делают?

- Потому что хочется остаться у власти. Одним из определений власти является возможность контроля и распределения ресурсов государства.

Одна из главных основ существования человека — чувство безопасности. В ситуации, когда человек не уверен в своей безопасности, у него начинаются различного рода расстройства психики. Это биологический фактор, основанный на инстинкте самосохранения. Основой этой безопасности должно стать государство. Однако обанкротившемуся киевскому режиму, разорившему страну, ничего более не остается, как загонять население в состояние эскалации невротизации.

- Элла Алыбина на сей раз пишет Германии. И неудивительно. Результаты последних выборов в Бундестаг вряд ли могут оставить равнодушными людей, которые как-то интересуются политикой и теми глобальными процессами, которые происходят в мире и в частности на европейском континенте. «Знакомьтесь, альтернатива для Германии!» - так называется статья. И действительно, автор подробно рассказывает о том, что же за новая сила так стремительно ворвалась в немецкую политику. Кто эти люди, выступающие в том числе за то, чтобы снять санкции с РФ и признать Крым Российским?

«Впервые со времен окончания войны в парламент Германии проходят ультраправые, проходят с третьим результатом. – пишет автор. - Более того, в Восточной Германии эта партия заняла второе место, а, к примеру, в Саксонии вообще оказалась на первом.

Замглавы партии пообещал: «Мы изменим эту страну. АдГ будет настаивать на том, чтобы то, что думают люди на улице, снова играло роль в Бундестаге!» Нам бы такую партию!

Ну а если серьезно, что же произошло в такой на первый взгляд стабильной Германии?

- Фашизм как фигура речи, является, безусловно, европейской забавой. Наши доморощенные нацики во всем следуют образам и клеше возникшим не где ни будь, а в Европе. Так что ничего нового по большому счету не происходит. Просто несколько поколений немцев переоценили ценности, у них уже нет страха перед приходом ультраправых политических сил, которые способны на непредсказуемые и радикальные шаги. Место нацизма заняла исламофобия. У них появляется присущее немцам времён Кайзеровской Германии и Третьего Рейха желание не следовать общепринятым правилам игры, соблюдать баланс сил и интересов, а устанавливать свои порядки. Да и вообще, Восточная Германия в отличие о Западной, находясь под патронатом СССР сумела сохранить тевтонский дух, что и демонстрируют результаты последних выборов.

- Наш автор Никита Додон пишет о пугающих процессах в природе и о том, как они могут отразиться на Украине. «Борьбу за Украину подстегнула поломка климата Атлантики». Так называется его статья.

Изменения температур в мировом океане связаны с «поломкой» главного океанического течения Атлантики – Гольфстрима. С 2010 года он ослаб и стал меньше согревать Европу. – Утверждает автор.

Ухудшение климата стран Атлантики обостряет там нужду в «жизненных пространствах» и оживляет интерес дальновидных бизнесменов к защищенной Карпатами части Европы, ныне именуемой «Украина».

Украина - одна из зон притяжения для европейских беженцев от непогоды, полагает Никита Додон. Ведь нашу страну по расчетам синоптиков не сильно затронет похолодание, а в южных регионах климат даже приблизится к нынешнему «средиземноморскому». Хоть в чем-то нам повезло! Так и когда же нам ждать беженцев из Европы?

- Судя по маниакальному размаху строительства в Одессе во время, когда цены на недвижимость катастрофически малы и продолжают падать, то уже скоро. А если серьезно, то статья ставит вопрос роли человека в ухудшении экологии и ее отражении в политических процессах.

- Статья Антона Кравчика, выходящая в номере, называется «Постановочные технологии современного общества спектакля».

Антон Кравчик приводит цитату из работы известного французского философа-анархиста Ги Дебора под названием «Общество спектакля», очень точно отражающую происходящее в современном мире. «Определенно, в нашу эпоху, когда ОБРАЗ предпочитают вещи, КОПИЮ – оригиналу, ПРЕДСТАВЛЕНИЕ – действительности, а ВИДИМОСТЬ – бытию, ЛИШЬ ИЛЛЮЗИЯ ОБЛАДАЕТ СВЯТОСТЬЮ. Истина же профанирована».

У автора есть какие-то предложения: как нам в таком вывернутом наизнанку мире существовать?

- Прежде всего, я думаю, подвергать сомнению все то, что власть нам презентует в виде реальности, в том числе тексты и образы, навязываемые СМИ. Человечеству даны заповеди, соблюдая которые человек несет минимальные потери. Общество спектакля навязывает кумиров. Не сотвори себе кумира и все у тебя наладится. Будьте внимательны!