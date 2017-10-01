Появилось видео, как жена генпрокурора Ирина Луценко в Раде призывает «Вынести козла» на чистом русском языке

Жена генпрокурора, нардеп от БПП Ирина Луценко в ходе стычек в Верховной Раде кричала на чистом русском языке депутату от БПП Олегу Недаве, чтобы он «вынес козла», имея в виду распоясавшегося нардепа от «Свободы» Юрия Левченко. Кадры инцидента опубликовала депутат от «Батькивщины» Алена Шкрум на своей странице в Facebook.

«На первом плане спиной к нам стоит женщина - это госпожа Луценко, жена генпрокурора. На заднем плане — Юрия Левченко держит некий господин Недава - большой и громоздкий. Ира Луценко на видео кричит: «Олег! Олег, винеси козла! Олег! Недава..! Винеси козла! Винеси его нафиг!», - написала Шкрум.