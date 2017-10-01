Забору быть. Стадиону - тоже!

Несмотря на протесты местных жителей, забор вокруг стадиона школы №55 в киевском районе будет установлен.

Об этом входе аппаратного совещания сообщил городской голова Геннадий Труханов.

По его словам, «…школьники должны заниматься спортом в комфортных условиях и безопасности. Поэтому на стадионе создаются беговые дорожки, меняется покрытие и устанавливаются тренажеры.

А чтобы туда по ночам не приходили «другие люли» после которых остаются бутылки и шприцы, стадион должен и будет огорожен забором!»

Кроме того, городской голова обратил внимание на недопустимость использования территории стадиона для выгула домашних животных.

Однако, принимая во внимание заявления ряда местных жителей, что им удобно ходить к рынку именно через школьный стадион, в заборе будут предусмотрены «сквозные» калитки.

Однако по ночам на стадионе никого не будет. Эта позиция не подлежит обсуждению. Причем, по словам мэра, заборами постепенно будут обеспечены и другие пришкольные стадионы.