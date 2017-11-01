Одесский морпех, ветеран АТО погиб в ДТП в Овидиополе

Трагедия произошла накануне на улице Одесской.

По информации ИА «Надднестрянская правда», Алексей Йоргов, командир отделения морской пехоты, управляя автомобилем «БМВ», на большой скорости слетел с дороги и врезался в дерево.

Удар был такой силы, что автомобиль буквально смяло, а кабина оказалась фактически оторвана от кузова.

Когда его извлекли из искореженной кабины, Алексей Йоргов был еще жив, но от полученных травм скончался в карете скорой помощи.

Что стало причиной ДТП, пока неизвестно. Проводится расследование.