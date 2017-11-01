 
Информация к новости
  • Просмотров: 155
  • Дата: Сегодня, 15:00
Сегодня, 15:00

Одесский морпех, ветеран АТО погиб в ДТП в Овидиополе

Категория: Новости / Происшествия

Одесский морпех, ветеран АТО погиб в ДТП в Овидиополе

Трагедия произошла накануне на улице Одесской.

По информации ИА «Надднестрянская правда», Алексей Йоргов, командир отделения морской пехоты, управляя автомобилем «БМВ», на большой скорости слетел с дороги и врезался в дерево.

Удар был такой силы, что автомобиль буквально смяло, а кабина оказалась фактически оторвана от кузова.

Когда его извлекли из искореженной кабины, Алексей Йоргов был еще жив, но от полученных травм скончался в карете скорой помощи.

Что стало причиной ДТП, пока неизвестно. Проводится расследование.



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Loading...
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 