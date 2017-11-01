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  • Дата: Сегодня, 17:30
Сегодня, 17:30

Театр для пожилых? Такой может появиться в Одессе

Категория: Новости / История и культура / Статьи


Театр для пожилых? Такой может появиться в Одессе

На платформе «Социально активный гражданин» появился необычный проект – создание театра для пожилых «Три Т»: Театр. Творчество. Третий возраст.

«В Одессе много пожилых людей. Случается, эти люди остаются одинокими, дезадаптированными, отрезанными от социальной жизни, «за бортом». При этом ощущают в себе огромный потенциал – они могут и хотят общаться, творить, развиваться! У них достаточно свободного времени и энергии! Творчество вне возраста и социальных барьеров. Творчество – это жизнь», – считает автор проекта Михаил Крупник.

Цель проекта вполне понятна и близка многим: содействие активному долголетию и творческой самореализации пожилых людей в Одессе благодаря направлению их активности в созидательное русло.

Для появления такого театра предлагается создать специально оборудованную площадку для творчества, развития и интерактивного взаимодействия людей пожилого возраста. Подходящее для этого помещение, считает автор проекта, – это одесский Центр культуры и отдыха общества глухих на ул. Кузнечной.

«Это большое здание с актовым залом, сценой и помещением для раздевалок, в котором можно проводить репетиции и выступления при наличии соответствующего оборудования», – говорится в проекте.

Кстати, примеры решения социальных проблем посредством арт-терапевтических и инновационных проектов уже есть. Так, в Киеве был успешно реализован проект «Театр Переселенца». Там же создан театр для пожилых «Ретро бабушки».

Напомним, проект будет рассматриваться для реализации, если наберет необходимое количество голосов одесситов.



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