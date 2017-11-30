В 2017 году Украина выплатила МВФ больше, чем получила

В 2017 году Украина выплатила МВФ 1,27 миллиарда долларов США, тогда как получила лишь 1 миллиард долларов.

Об этом ТСН сообщила пресс-служба НБУ.

По данным ведомства, только 1 декабря Украина передала МВФ 114,3 миллиона специальных прав заимствования (СПЗ), что соответствует сумме в 169 миллионов долларов.

И это только начало. До 2019 года Украине предстоит выплатить по внешним долговым обязательствам около 11 миллиардов долларов.

В марте 2015 года МВФ открыл для Украины четырехлетнюю программу EFF общим объемом 17,25 миллиарда долларов.

Первый транш Украина получила сразу в марте в размере 5 миллиардов долларов, второй транш в размере 1,7 миллиарда долларов поступил с небольшой задержкой в августе 2015 года, после чего возникла долгая пауза в связи с невыполнением Украиной ряда условий, политическим кризисом и сменой правительства.

В сентябре 2016 года Киев получил от МВФ следующий транш в размере 1 миллиард долларов, а последний транш в 1 миллиард долларов был перечислен фондом в апреле 2017 года.

Ранее в НБУ сообщили, что в течение ближайших четырех лет, в 2018-2021-м, Украина должна будет ежегодно отдавать по 7 миллиардов долларов долгов – НБУ