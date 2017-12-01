Стоп домашнему насилию!

Всем любителям пощекотать нервы себе и близким людям рано расслабляться, ведь в Верховной Раде введена уголовная ответственность за домашнее насилие. Впервые в законе появился термин "домашнее насилие" и даны определения физического, психологического, экономического насилия, направленного против нынешнего или бывшего супруга, другого родственника, что приводит к страданиям человека на физическом и моральном уровне.

В зависимости от тяжести совершенного злодеяния, закон предусматривает несколько видов наказаний: от 150 часов общественных работ до 5 лет тюремного заключения.

Согласно статистическим данным, которые появились совсем недавно, в Одесской области масштабы домашней тирании огромные. По сообщениям сотрудников отдела коммуникаций главного управления нацполиции, за 10 месяцев получено около 7 000 обращений пострадавших, не считая жертв, нигде не заявивших о том, что они находятся в постоянном прессинге со стороны родственников.