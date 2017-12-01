За катастрофическую ситуацию в здравоохранении отвечает… лично Владимир Гройсман!

Такое убеждение высказала председатель парламентского комитета по здравоохранению Ольга Богомолец.

По ее словам, «…раз глава Правительства не предпринял ничего, чтобы назначить полноценного законного министра здравоохранения, значит, он лично отвечает за всю ситуацию в отрасли!»

Что же касается исполняющего обязанности министра Ульяны Супрун, которую лично обвиняют в провале закупок вакцин и прочих «здравоохранительных грехах» большинство экспертов, то по словам депутата, все не так однозначно.

«…раз Ульяна Супрун не является официально назначенным министром, то, по сути, она лично ни за что не отвечает. Вероятно, кому-то очень выгодно иметь не назначенного министра», — резюмировала Ольга Богомолец.