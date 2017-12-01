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  • Дата: Сегодня, 17:15
Сегодня, 17:15

В Одессе еще одна иномарка «поцеловалась» с деревом

Категория: Новости


В Одессе еще одна иномарка «поцеловалась» с деревом

ДТП произошло ночью на улице Черноморского казачества.

По информации патрульной полиции, там автомобиль «Toyota» съехала с проезжей части и врезался в дерево.

К счастью, обошлось без жертв. Однако тридцатилетний водитель получил травмы и был госпитализирован.

Что стало причиной происшествия, официально пока не сообщается.

По неофициальной информации, причиной могло стать то, что водитель не рассчитал скоростной режим и не справился с управлением своего «стального коня».



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