Вернувшихся по обмену пленными украинских военнослужащих на Родине ожидает не только радушие и поддержка, но и допросы с пристрастием

Все освобожденные будут проверены на сотрудничество с… Россией.

По информации «Украинской Правды» глава СБУ Василий Грицак прямо заявил, что будет проводиться детальный опрос по поводу пребывания в плену. «…Есть такое понятие, как контрразведовательный опрос и мы его проведем!»

При этом он сразу дал понять, что претензий нет только к тем, ...кто попал в плен, бучи серьезно раненым и находясь в бессознательном состоянии».

Прямо, как в НКВД в сороковые годы. Тогда тоже единственным оправданием для вернувшегося из плена было попадание в этот самый плен в беспомощном или бессознательном состоянии. То есть в таком положении, когда боец не имел возможности покончить с собой.

И что, теперь снова от бойцов требуется предпочесть смерть жизни в плену? Что в принципе невозможно ни в одной армии цивилизованного мира.

Ну что ж, добро пожаловать в совковое прошлое! А вы говорите, декоммунизация…