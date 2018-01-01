Националисты заблокировали въезд в Киево-Печерскую Лавру, утверждая, что там находится «штаб сепаратистов»

Несколько десятков националистов в понедельник заблокировали въезд в Киево-Печерскую Лавру. Об этом говорится в сообщении на странице в Facebook общественной организации С14.

Как утверждают представители националистической организации, они протестуют «против ФСБ» и отказа священников отпевать погибших украинских военных и гражданских лиц, крещеных не в церкви Московского патриархата.

Напомним, в Запорожье вечером 31 декабря мужчина выпал из окна многоэтажки и приземлился на ребенка. Погибли оба. Во время похорон ребенка священник УПЦ МП отказался отпевать погибшего. Он аргументировал это тем, что малыша крестили в церкви Киевского патриархата (представители Московского патриархата считают, что церковь "самозваная", а значит ребенок – некрещеный).

Инцидент получил продолжение на следующий день, когда у одного из запорожских храмов УПЦ МП избили двух мужчин, которые принесли ко входу в храм куклу. Как выяснилось, одни из избитых мужчин оказался участником Антитеррористической операции (АТО) на Донбассе.