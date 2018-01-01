Папа Франциск: Мир находится в шаге от ядерной войны

Папа Римский Франциск заявил, что действительно боится угрозы ядерной войны, и сейчас мир стоит «на самом краю».

Об этом сообщает Reuters.

Папа Франциск сделал свое заявление во время поездки в Чили и Перу после того, как жители Гавайев получили фальшивый предупредительный сигнал о ракетном ударе, который спровоцировал панику в этом островном американском штате.

«Я думаю, что мы находимся на самом краю. На самом деле я боюсь этого. Достаточно одного инцидента, чтобы ускорить ситуацию», - сказал он, однако прямо не упомянул Гавайи или Северную Корею.

Папа Франциск ранее также отмечал опасность ядерной войны, и в ноябре прошлого года он, по сути, укрепил учение Католической церкви против ядерного оружия, заявив, что государства не должны хранить его даже с целью сдерживания.