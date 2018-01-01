Каникулы в одесских школах могут быть продолжены до 29 января

Об этом сообщила в ходе аппаратного совещания директор департамента образования Елена Буйневич. По ее словам, согласно действующим правилам, такие решения принимают советы каждой из городских школ.

Заседания советов пройдут уже в течение дня. По предварительной информации, большинство школ продлят каникулы до 29 января.

Однако, поскольку соответствующая рекомендация от областной администрации поступила только накануне, сегодня школы работают в обычном режиме. При этом руководство городского управления образования обратилось к родителям с рекомендацией по возможности оставить сегодня детей дома, предупредив, что прогулом это считается не будет.

Что же касается детских садиков, то по словам Елены Буйневич, согласно действующему законодательству, они могут быть закрыты только при объявлении карантина.

Поэтому детские садики работают в обычном режиме. Но посещать их могут только те дети, которые привиты от кори.