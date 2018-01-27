Одесская область не получила вакцины от кори потому что в Минздраве…некому подписать соответствующее распоряжение

Именно такую причину отсутствия вакцины в регионе назвал в ходе аппаратного совещания директор департамента здравоохранения Вячеслав Полясный. По его словам, «дело в том, что исполняющая обязанности министра в отпуске, а ее заместитель, имеющий право визировать такие документы –на больничном!» Такое объяснение попросту вывело из себя губернатора Максима Степанова. По его словам, «…я вообще не понимаю, что у министра нет другого заместителя, который может подписать распоряжение? Как такое может быть!»

В конечном итоге Максим Степанов дал распоряжение директору департамента здравоохранения»…завтра же езжайте в командировку в Минздрав. И без вакцин не возвращайтесь!» При этом губернатор сообщил, что вскоре так же будет в командировке в столице и посодействует в решении вопроса. «Надеюсь, совместными усилиями мы сможем решить вопрос!»- резюмировал глава региона. Отметим, что по информации директора департамента здравоохранения Вячеслава Полясного, хотя в регионе уже достигнут 93% уровень вакцинации от кори, если этот процесс будет прерван, то в области может возникнуть новый всплеск заболеваемости.