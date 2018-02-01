Митинг на промрынке "7 км"

Вчера, 6 февраля, порядка 500 сотрудников Промрынка «7 километр» вышли на митинг с требованием повышения зарплаты. Митингующие выразили недовольство небольшим размером окладов на рынке. По словам сотрудников промрынка, их зарплаты не повышались в течение последних пяти лет. При этом объем работы увеличился в разы, прежде всего у парковщиков, охранников и уборщиков. Работники рынка передали письменное обращение руководству «7 километра». Сотрудники намерены и дальше протестовать, если их требования не будут выполнены.