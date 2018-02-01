Главное управление полиции в Одесской области начало расследование преступления националистов против одесского журналиста

По информации пресс-службы ГУНП в Одесской области, начато уголовное производство по части 1 статьи 171 УК Украины (препятствование законной профессиональной деятельности журналиста). Напомним, что речь идет о силовом выдворении из помещения Киевского суда сподвижниками бывшего главного местного «правосека» Сергея Стерненко известного журналиста Максима Войтенко.

При этом полицейские, работающие в Киевском отделении полиции не только не защитили журналиста, но и , по сути, поддержали преступников, уговаривая Максима Войтенко покинуть суд.

Как сообщили нашему корреспонденту в пресс-службе ГУНП, по этому факту начато служебное расследование. Как долго оно продлиться, не сообщается. По словам представителя пресс-службы, данное расследование может продолжаться в течение месяца.

Отметим, что действия националистов в отношении одесского журналиста нарушали не только 171 статью УК Украины, но и статьи 345 УК Украины (угроза насилия и насилие в адрес журналиста), а так же статью Конституции, гарантирующую право на свободу слова. Однако по этим фактам расследование почему–то не проводится.