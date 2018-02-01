Очередное обрушение произошло сегодня в Одессе

Автор: Александр Михайлов «Слово»
Около половины первого ночи произошел частичный обвал старого двухэтажного здания на улице Нежинской.
По информации ГСЧС, в доме обрушилась пристроенная квартира на втором этаже, часть крыши и лестничной клетки. В результате площадь обвала составила около ста квадратных метров.
Под завалом оказалась женщина-инвалид шестидесяти четырех лет. Спасатели достали ее из-под завала и передали медикам. Видимых повреждений женщина не получила.
Причины обрушения выясняются.
В работе были задействованы восемь единиц техники и двадцать девять человек личного состава.