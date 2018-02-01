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  • Дата: Сегодня, 10:30
Сегодня, 10:30

Очередное обрушение произошло сегодня в Одессе

Категория: Новости / Происшествия


Очередное обрушение произошло сегодня в Одессе

Около половины первого ночи произошел частичный обвал старого двухэтажного здания на улице Нежинской.

По информации ГСЧС, в доме обрушилась пристроенная квартира на втором этаже, часть крыши и лестничной клетки. В результате площадь обвала составила около ста квадратных метров.

Под завалом оказалась женщина-инвалид шестидесяти четырех лет. Спасатели достали ее из-под завала и передали медикам. Видимых повреждений женщина не получила.

Причины обрушения выясняются.

В работе были задействованы восемь единиц техники и двадцать девять человек личного состава.

 



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