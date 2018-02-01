За дружиной дружина, за отрядом отряд…

Колонны молодежи в униформе маршируют по улицам городов. Командир так называемой национальной дружины Игорь Михайленко рассказывает, что они будут помогать полиции и участвовать в борьбе с рейдерами. Эксперты выяснили, что сам Михайленко в свое время проходил по уголовному делу на предмет рейдерского захвата. Против так называемых национальных дружин резко выступил министр внутренних дел Арсен Аваков, заявив, что не потерпит парамилитарных формирований на охране правопорядка. И монополия на применение силы должна оставаться у государства. В свое время были народные дружины, которые патрулировали улицы вместе с милицией. И они изучали хотя бы азы права. В данном же случае дружины намереваются повелевать буквально всем и всеми. Так было в Черкассах, где дружинники завязали драку с полицией. В драке были применены дубинки и газовые баллончики. Дело кончилось тем, что так называемых дружинников полицейские образно говоря «упаковали» и доставили в отделение для установления личности. Были и другие случаи неадекватного поведения дружинников. К примеру, они явились на заседание одного из органов местного самоуправления и буквально вынудили депутатов принять под их диктовку нужные решения. Народный депутат Андрей Билецкий, до недавнего времени командовавший полком «Азов», который в настоящее время трансформировался в добровольческий корпус «Азов», говорит, что люди, воевавшие на Донбассе, по зову сердца встают в ряды национальных дружин. Но эксперты увязывают так называемых дружинников с именем народного депутата Сергея Пашинского. Якобы именно он заправляет этим движением в «Народном Фронте». Это похоже на правду. Потому что дружинники одеты в одинаковую униформу и должным образом экипированы. Такое под силу только частной армии или политической организации. На днях Сергей Пашинский проводил заседание парламентского комитета по безопасности и обороне. Во время заседания пытался давать указания Министру обороны генералу Полтораку на предмет расходования оборонного госбюджета. А после какого-то возражения фамильярно сказал: я вас прощаю. Допустимо ли, чтобы так называемый аваковский стрелок управлял так называемыми национальными дружинами? Вспоминаются слова из пионерской песни: мы идем за дружиной дружина, за отрядом отряд… В нашем случае так и получается. Сначала создаются дружины, а вскоре по стране будут маршировать целые отряды «патриотов».