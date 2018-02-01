«Подземки» у Привоза и вокзала: грядут перемены

Люди ко многому привыкают. Например, одесситы все последние годы знали, что там, «под землей», а точнее, в подземном переходе, ведущем к Привозу, полным ходом идет «удобная» торговля. Так она себе шла и шла, и горожане давно привыкли, что если необходимо приобрести что-то из одежды-обуви подешевле, то лучше спуститься сюда.

Так что этот переход, скорее, служил не столько по прямому назначению, сколько таким себе торговым центром, даже толкучкой, где примеряли джинсы, куртки и рубашки не где-нибудь за ширмочкой, а, как говорится, прямо на глазах у добрых людей, нисколько не стесняясь.

Много говорили и писали, что такая хаотичная торговля – непорядок, так быть не должно, и, вероятно, были правы. Тем более, что место считалось не самым «хорошим»: переход периодически заливало одесскими ливнями, а то и в результате других катаклизмов. Торгующие быстренько собирали свой товар, а потом… снова занимали «позиции».

Было много разных предложений по поводу реконструкции перехода. Тема время от времени поднималась, сходила на «нет», потом снова становилась актуальной. Особенно злободневной она стала теперь, когда этот «торговый центр» все же было решено убрать, и подземку у Привоза таки привести в порядок.

И что же? Торгующие ушли. Но пока реконструкция не началась, подземный переход превратился во что-то, что больше напоминало подготовку к съемкам фильма-катастрофы. Между тем, никакой фильм здесь снимать не собираются, а вот бомжи очень даже полюбили это место. И не случайно. На картонных коробках и прочих оставленных «кусках чего-то» им отлично отдыхалось. Мусора здесь было более чем достаточно, вплоть до табличек с воззваниями, оставленных недовольными торгующими, которые теперь уже таковыми не являются. Но особенно «впечатляли» останки манекенов: стра-а-а-ашные! Что, кстати, и запечатлел наш фотокорреспондент Вячеслав Теняков.

Но «полюбоваться», как порой выглядит подобие фильма-ужастика, вы уже не сможете. В одном месте (выход в сторону Железнодорожного вокзала) переход закрыли металлическим забором, два других входа-выхода перекрыли лентами.

Впрочем, как видите на фото, эти оградительные ленты нисколько не мешают продолжать использовать переход в качестве мусорника, да и бомжи по вечерам находят здесь приют.

А вот что касается подземного перехода у самого Железнодорожного вокзала – того, что выведет вас на Привокзальную площадь, Куликово поле и т.д., то здесь начались довольно масштабные перемены. Переход не закрыт: пройти можно совершенно свободно, а вот новшества вводятся. Здесь устанавливаются подъемники для людей с инвалидностью – с использованием специализированных платформ. Их будет восемь. Пока установлено четыре.

Напомним, это реализация проекта-победителя общественного бюджета-2017, который называется «Доступные и безопасные подземные переходы на Железнодорожном вокзале».

Подобные подъемники в наших переходах устанавливаются впервые. Их цель – сделать подземные переходы вокруг Железнодорожного вокзала свободными для доступа к объектам общественного и социального назначения, транспортной инфраструктуры, дорожного сервиса. Они устанавливаются не только для людей с инвалидностью, но и для беременных женщин, пожилых и травмированных людей, мамочек с колясками.

Как нам обещают, все восемь подъемников заработают в подземном переходе у Железнодорожного вокзала уже к началу весны.