О самой главной встрече в жизни человека

15 февраля – один из 12 главных (двунадесятых) праздников Православной Церкви – Сретение Господне. В этот день – сороковой день по Рождестве Христовом – Пресвятая Богородица, следуя ветхозаветному закону, принесла Младенца Иисуса в иерусалимский храм, чтобы посвятить Его Богу.

Как произошло Сретение Господне?

В храме Младенец Иисус был встречен праведным старцем Симеоном – одним из образованнейших людей своего времени. По преданию, он был одним из семидесяти переводчиков Пятикнижия с еврейского на греческий язык. Когда праведный Симеон переводил книгу пророка Исаии, он дошел до слов: «Се Дева во чреве приимет и родит Сына» – и усомнился: разве дева может родить? Он хотел уже вставить вместо слова «Дева» слово «жена», как вдруг ему явился ангел и, удержав за руку, сказал, что Симеон не умрет, пока не увидит исполнения пророчества.

Богоприимец Симеон взял Богомладенца на руки, и, благословив Его, пророчествовал о Спасителе: «Ныне отпущаеши раба Твоего, Владыко, по глаголу Твоему с миром: яко видеста очи мои спасение Твое, еже еси уготовал пред лицем всех людей: свет во откровение языком, и славу людей Твоих Израиля».

Этими словами Симеон с радостью говорит: «Теперь Ты, Владыко, отпускаешь меня, раба Твоего (из этой жизни в другую), по слову Твоему (согласно Твоему обещанию), с миром (спокойно), потому что глаза мои увидели то спасение, которое Ты приготовил для всех людей».

Пресвятой Деве праведный Симеон предсказал будущее о Христе и Ее страданиях у Креста Сына: «Се лежит Сей на падение и на восстание многих в Израиле и в предмет пререканий, и Тебе Самой оружие пройдет душу, да откроются помышления многих сердец» (Лк. 2:35).

Тут же, в храме, была благочестивая вдова Анна пророчица, восьмидесяти четырех лет, служившая Богу постом и молитвою день и ночь. И она узнала Спасителя и славила Господа, и говорила о Нем всем в Иерусалиме.

Сретение Господне – древнейший праздникам христианской Церкви и завершает цикл рождественских торжеств

Он известен на Востоке с IV века. Приближающийся праздник напоминает нам, что каждый человек должен посвятить себя Богу. Но что это означает? Людям нужно подчинить себя тому Закону, который Господь нам дал. Если мы соблюдаем Заповеди, значит, верим Богу и посвящаем Ему свои силы, умственные способности, таланты физические и духовные.

На Сретение верующие освящают в церкви свечи, которые затем приносят в дом, и воду. Свеча символизирует молитвенное горение христианской души пред Богом. Сретенские свечи вместе с водой, освященной в этот день, благоговейно хранятся верующими на протяжении всего года и используются при молитве в особых случаях.

Как правильно встретить Сретение?

Каждый человек должен стремиться уподобиться праведному Симеону и стараться познать Священное Писание. Люди, постигающие Писание и старающиеся жить по нему, встречаются с Христом, а вера их превращается в знание. Именно так говорил святой апостол Павел, встретив Христа на пути из Иерусалима в Дамаск: «Я знаю, в Кого уверовал». Встреча с Иисусом случается у каждого человека, и лучше встретиться с Ним, когда у нас еще есть силы, чтобы мы могли что-то исправить в себе. Праздник Сретения напоминает, что мы должны готовить себя ко встрече с Христом через изучение Священного Писания, через молитву и благочестивую жизнь. В этом году 15 февраля приходится на сыропустную, или сырную седмицу, в народе называемую Масленицей. В наступающее воскресенье – Прощеное – мы просим прощения у всех, кого обидели волею или неволею, словом, делом и помышлением, и сами всех от души прощаем. Предваряющая Прощеное воскресенье Неделя о Страшном суде говорит нам настойчиво о самооценке. Церковь призывает нас стать судьей своей жизни, прежде чем предстанем перед Лицом Божиим.

Время стать реалистом

Православие – не мистика, это реальная жизнь с Богом. Православие не прячет тайн, а открывает их.

Остается одна неделя до начала Святой Четыредесятницы. Поэтому важно успеть сделать главное, настроиться на особый лад.

Великий пост – это еще всегда особая радость для человеческой души. Потому что, каким бы ни было трудным его прохождение, какие бы мы ни совершали ошибки по ходу движения, но положительный результат всегда будет у идущих по этому пути.

Трудности будут, они обязательно должны быть, чтобы мы яснее прочувствовали радость побед и свою немощь.

Настоящий христианин – подлинный реалист. Он твердо стоит на земле, заботится о своих ближних, трудится ради своего Отечества, любит свой народ, но главным смыслом его жизни является Христос.

И если мы станем реалистами и наполним свою жизнь главным смыслом, Господь нам обязательно откроет выход из любого тупика, из любой сложной ситуации, в которой мы оказались.