Производитель стальных канатов решил ликвидировать филиал в Одессе

"Стальканат-Силур" собирается ликвидировать свой одесский филиал. Это позволит оптимизировать структуру компании.

По словам сотрудников компании, филиал решили ликвидировать, потому что в нем нет необходимости. Генеральный директор "Стальканат-Силур" Сергей Лавриненко уточнил, что это позволит оптимизировать структуру компании, при этом производственный процесс никак не изменится.

Отметим, что "Стальканат-Силур" – крупнейшее в Украине предприятие по производству метизной продукции, то есть продукции из металла. На нем работает несколько тысяч человек.