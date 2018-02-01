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  • Дата: Сегодня, 12:30
Сегодня, 12:30

Производитель стальных канатов решил ликвидировать филиал в Одессе

Категория: Новости

Производитель стальных канатов решил ликвидировать филиал в Одессе

   "Стальканат-Силур" собирается ликвидировать свой одесский филиал. Это позволит оптимизировать структуру компании.
По словам сотрудников компании, филиал решили ликвидировать, потому что в нем нет необходимости. Генеральный директор "Стальканат-Силур" Сергей Лавриненко уточнил, что это позволит оптимизировать структуру компании, при этом производственный процесс никак не изменится.

Отметим, что "Стальканат-Силур" – крупнейшее в Украине предприятие по производству метизной продукции, то есть продукции из металла. На нем работает несколько тысяч человек.


Источник: УСИ Одесса



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