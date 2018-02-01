Банкиры бросают работу и возглавляют финтех-компании

Финтех, так именуют компании, которые используют в построение своей бизнес модели новейшие разработки в сфере мобильных платежей, онлайн кредитования, цифровых моментальных переводов и другие прорывные технологии.

70% топ-менеджмента финтех-компаний – это выходцы из украинских банков (ПриватБанк, ПУМБ , Райффайзен Банк Аваль, Альфа-Банк и другие), 23% топ-менеджмента – менеджеры из бизнеса , 7% – из IT.