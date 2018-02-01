Инвестиционные состязания по-украински

«Есть некоторая усталость от Украины. Людей раздражает отсутствие реформ, особенно в сфере борьбы с коррупцией. Все застопорилось», – цитирует высокопоставленного европейского дипломата издание Reuters, комментируя недавнее закрытие Евросоюзом программы реконструкции украинских пограничных пунктов пропуска с соседними странами-членами ЕС. И что для нас особенно неприятно – отзывает выделенные на нее неизрасходованные средства. А ведь в рамках этого инвестиционного проекта Украине было предоставлено ни много, ни мало – 29,2 миллиона евро (36 миллионов долларов).

В этой связи заверения упомянутого дипломата о том, что Брюссель, несмотря ни на что, продолжит поддерживать украинскую экономику, утешают слабо. Особенно если учесть обстоятельства реализации этого проекта, а главное – потенциально негативное влияние его закрытия на имидж Украины в мире.

Проект Евросоюза, запущенный в 2014 году, предусматривал реконструкцию четырех украинских КПП – двух на границе с Польшей и по одному на границе со Словакией и Венгрией, а также строительство двух пропускных пунктов на границе с Румынией. Задумывалось усовершенствование таможенных процедур и, как результат, сокращение времени прохождения границы.

Сдача проектов несколько раз откладывалась из-за накладок и перерасходов, связанных с действиями местных чиновников и подрядчиков. К концу 2017 года ни один из проектов не был завершен. Согласно графику, который ГФС предоставила Reuters, Красноильский пункт на границе с Румынией должен был быть завершен до конца 2016 года. В ноябре 2017 года пункт представлял собой незаконченные здания, окруженные мусором и строительными материалами.

Государственная фискальная служба Украины, которая контролирует выполнение проектов со стороны Украины, заявила, что проект тормозится, в частности, из-за кадровых перестановок в их ведомстве, длительных тендеров и бесконечных согласований в проектах. Впрочем, ничего нового, одни отписки…

В связи с произошедшим можно в очередной раз вспомнить утверждения классика психоанализа Зигмунда Фрейда, который в своей работе «Тотем и табу» писал: «У примитивного человека имеется громадное доверие к могуществу его желаний. В сущности, все, что он творит магическим путем, должно произойти только потому, что он этого хочет». Так и в случае с нашими «примитивными» чиновниками: они свято убеждены, что западные партнёры будут и дальше инвестировать в Украину. Просто потому, что мы – «европейский вал» от восточных орд, а главное – очень хотим, чтобы нас кредитовали. Вне зависимости от того, делаем мы что-то для повышения собственной инвестиционной привлекательности или нет.

МВФ – сакральный символ карго-культа

Не менее печально обстоят дела в сфере сотрудничества Украины и главного нашего инвестора и кредитора – Международного валютного фонда. Справедливости ради стоит отметить, что общение с МВФ с некоторых пор теряло свой изначальный экономический смысл и приобретало для нашей страны форму некоего сакрального символа. Можно открыто говорить о появлении в Украине некоего финансового прототипа карго-культа.

Для тех моих дорогих читателей, которые не слишком знакомы с этим термином, попробую объяснить вкратце его суть. Карго-культ – это поклонение аборигенов Меланезии американским самолетам, с которых в годы Второй мировой войны на меланезийские острова сбрасывали гуманитарные грузы на парашютах. Когда война закончилась, туземцы продолжали ждать даров от Неба, в результате чего возникла даже целая религия «самолетопоклонников» со своими шаманами, предсказателями и юродивыми. Меланезийцы вроде бы все делали правильно: выстраивались на взлетной полосе, самые продвинутые из них изображали «диспетчеров» с бамбуковыми палочками вместо антенн, но «небесная птица» не прилетала. Согласитесь, это значительно интереснее, чем взяться за мотыгу и работать в поле в поте лица.

Так и в Украине уже тоже возникла целая плеяда закоренелых «МВФ-поклонников». В ожидании «кредитного» дождя они шаманят, из последних силёнок бьют в бубен, но денег почему-то уже долгое время нет.

Иррациональное «магическое мышление», подпитываемое мистическим миром добрых «западных» духов, которые всё поймут и всех простят, бесповоротно вытеснило остатки рационального экономического мышления у наших министров и функционеров. Добрый волшебник из МВФ обязательно прилетит в «голубом вертолёте» и обязательно с деньгами. И для этого не только не надо реформироваться и модернизироваться, но даже не придётся наказывать нерадивых и ленивых, или, Боже упаси, отстранять их от ответственных должностей.

Потому и МВФ в ходе сотрудничества с Украиной тоже перенял плохое и перешел от рациональных к иррациональным требованиям. Функционеров фонда тоже можно понять, они окончательно разуверились в способности украинских партнеров проводить эффективные и быстрые реформы. Как и во многих других случаях, ключевое слово здесь – «эффективные». История нашего сотрудничества насчитывает уже многие годы, но любая новая программа, как в известном голливудском фильме 90-х «День сурка», вновь и вновь начинается со звонка будильника и веселой песенки по радио, то есть, каждый раз с нулевой отметки – «начало экономических реформ». Парадоксально, но все те груды законодательной макулатуры, принятые по требованию Фонда украинскими депутатами, ни на шаг не приблизили страну к финишу «реформ». Видно, ничем неистребимая закваска исполнителей реформ заставляет их действовать по известному принципу: есть у реформ начало, нет у реформ конца. И все эти годы целая армия чиновников самого разного уровня, ответственных за осуществление реформ, получает от государства, то есть из нашего с вами кармана, высочайшие зарплаты и пользуется льготами, сопутствующими их статусному положению.

А посему то, что МВФ тоже решил действовать в иррациональном поле, было наивным просчётом. Состязаться в инвестиционном перетягивании каната с нашими чиновниками – все равно, что с кошкой в ловле мышей. Именно поэтому такие требования, как создание Антикоррупционного суда, подбор судей и борьба с коррупцией – это все равно, что требование к пчелам добровольно отдать мед. В лучшем случае они будут злобно жужжать и саботировать, в худшем – могут и укусить. Можете ли вы, дорогие мои читатели, представить себе, что в украинских реалиях украинские судьи принимают решение арестовать, например, главного функционера Нацбанка Украины? Видимо, не родился еще на земле нашей такой судья…

«Вы делаете вид, что нас кредитуете, мы делаем вид, что проводим реформы»

Именно поэтому всё сегодняшнее состязание в отношениях Украины и МВФ напоминает работу старого доброго НИИ советского периода: вы делаете вид, что нас кредитуете, мы делаем вид, что проводим реформы.

Есть ли в таком случае смысл в таком сотрудничестве? Оказывается, он существует. Правда, почти как суслик из анекдота: «Видишь суслика? – Нет! – А он есть!».

Вся так называемая программа расширенного финансирования EFF предусматривала выделение Украине со стороны МВФ более 17 млрд долл. в течение четырех лет двенадцатью траншами. Больше всего мы должны были получить в 2015 году – 7,52 млрд. долл. Затем следовала пауза для администрирования результатов реформ, после чего в 2017 году новая порция – 5 млрд. долл. В завершение – 2,9 млрд. долл., как говорится, для «вишенки на торте».

На самом деле гладко было написано лишь на бумаге. Суровая украинская реальность внесла свои коррективы: по программе расширенного финансирования EFF Украина получила лишь 8,7 млрд. долл.: 6,7 млрд. в 2015 году (два транша) и по одному миллиарду в 2016 и 2017 гг. (всего четыре транша). Если учесть еще и программу stand-by в 2014 году (4,6 млрд. долл.), получаем 13,3 млрд долл.

Сумма вроде бы неплохая и вполне достаточная для запуска в нашей стране структурных реформ. Естественно, для полной их реализации понадобится значительно больше, но это должны быть не кредиты, а инвестиции (внутренние и внешние). Кредит МВФ – это своего рода аккумулятор, который должен был завести стартер нашей экономики.

Но ни стартер, ни иные двигательные функции в Украине так и не завелись. Почему? Дело в том, что МВФ – это не просто портфельный инвестор. Необходимо раз и навсегда дать себе отчёт, что его не интересует ни развитие нашей инфраструктуры, ни реализация новых прибыльных проектов. Это клуб внешних кредиторов, и главная его задача – защита исключительно своих инвестиций. Для этого Фонд делегирует в украинское правительство «засланных казачков и казачек», а также «вербует» проводников интересов фонда среди туземных политиков за стеклянные бусы, зеркальца и «огненную» воду. Оные вояжируют в Вашингтон чаще, чем на исповедь, и все мы понимаем, о ком идёт речь.

В 2014-2015 гг. Украина получила от фонда 11,3 млрд долл., при этом выплатила по валютным обязательствам (внутренним и внешним) более 15 млрд долл.

Поэтому не стоит переживать за МВФ и его транши. Волшебник на «голубом вертолёте» обязательно вернется. И не двадцать лет спустя, а в 2019-2020 годах, когда Украине необходимо будет погасить существенную часть внешнего долга.