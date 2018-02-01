В Одессе состоялся областной этап олимпиады по правоведению

Уж сколько лет ломаются копья вокруг темы, но до сих пор выпускники украинских школ вынуждены проходить через ЗНО, которое ставит в один ряд учащихся с разным уровнем успеваемости и разной степенью подготовки к получению той или иной специальности. Родители выпускников – будущих абитуриентов каждый год надеются: а вдруг в этом году наступят долгожданные перемены, и подход к сдаче выпускных и вступительных экзаменов станет более объективным? Президент Национального университета «Одесская юридическая академия» Сергей Васильевич Кивалов, будучи народным депутатом Украины, последовательно выступает за отмену сдачи экзаменов в формате внешнего независимого оценивания. Конечно, противодействовать государственной машине непросто, но у него есть точка приложения силы – НУ «ОЮА», стать студентами которой можно, миновав искусственно создаваемые чрезмерные препятствия, неизбежные при поступлении в другие вузы Украины.

Состоявшаяся в прошедшие выходные олимпиада областного уровня по правоведению стала одним из мероприятий, позволяющих учащимся 9 – 11 классов определиться с выбором будущей специальности и учебного заведения, в котором они будут эту специальность осваивать.

Организаторами олимпиады традиционно являются департамент образования Одесской областной государственной администрации совместно с Национальным университетом «Одесская юридическая академия» и Одесским областным институтом усовершенствования учителей.

Местом проведения олимпиады уже второй год подряд стали аудитории факультета адвокатуры НУ «ОЮА».

Мы заинтересованы в проведении такого рода мероприятий прежде всего потому, что здесь мы общаемся с нашими потенциальными абитуриентами. Наша цель - не просто сделать набор на факультет, в частности, адвокатуры, но мы стремимся набрать самых лучших абитуриентов в Национальный университет «Одесская юридическая академия» в целом. Так как разнообразие направлений обучения, специальностей и факультетов в нашем университете удовлетворит все пожелания абитуриентов. Здесь сегодня собрались дети, показавшие превосходные результаты в области юриспруденции на предшествующих этапах. Поэтому мы с радостью общаемся сегодня с участниками олимпиады, видя в них своих завтрашних студентов.

— рассказал декан факультета адвокатуры доцент Евгений Сергеевич Хижняк.

В свете последних изменений законодательства адвокатура приобретает особый вес в правоохранительной системе и в юриспруденции в целом. Адвокатская профессия – всегда гарантированное трудоустройство и материальное благосостояние. Национальный университет «Одесская юридическая академия» дает наилучшие в стране возможности для приобретения этой и других юридических специальностей. В НУ «ОЮА» лучшая в Украине научная библиотека, лучшая материальная база - студенческие общежития и площадки для проведения досуга и занятий спортом. Более десяти лет студенты Юракадемии имеют возможность прослушивать лекции на иностранных языках по своему выбору. Кроме того, руководство Юракадемии позаботилось о том, чтобы предоставить своим будущим студентам льготы при поступлении. Так, школьники, закончившие 9 классов общеобразовательной школы, могут поступить в Юридический колледж при НУ «ОЮА». По окончании колледжа ребята получают диплом младшего специалиста, который позволяет выпускнику колледжа поступить на третий курс Юракадемии на любую специальность.

Тенденцией последних не лет, а уже десятилетий стало, что участники юридических олимпиад впоследствии переходят в ряды студентов Одесской юракадемии.

В этот день здесь собрались лучшие из лучших, победители школьных, районных или городских олимпиад, дети, владеющие терминологией, читающие дополнительную литературу, знающие предмет «Правоведение» лучше, чем, возможно, некоторые преподаватели этой дисциплины. И это неудивительно: ведь в школах преподают предмет зачастую не юристы, а учителя обществоведения и истории.

Задания составлены как преподавателями – практиками, имеющими звание учитель-методист, так и учеными-юристами. Как правило, все задания проверяются и согласовываются с председателем жюри - Крестовской Натальей Николаевной. Наталья Николаевна - профессор кафедры общетеоретической юриспруденции НУ «ОЮА», она много лет проводит работу по составлению тестовых заданий для «олимпийцев» с учетом их учебной программы и возглавляет жюри. Задания разноплановые, это и тестовые задания, и юридические задачи, юридические ситуации, при решении которых ребята показывают не только знания действующих законов, но и проявляют свою смекалку, алгоритм мышления. В отличие от новичков – девятиклассников, ученики десятого и одиннадцатого классов являются уже опытными конкурсантами, показавшими ранее очень высокий результат, и очевидно, уже нацелены на получение юридической профессии. К сожалению, у нас нет ЗНО по правоведению, им придется сдавать историю, но они преуспевают и в том, и в другом.

— рассказала Елена Котенко, заведующая лабораторией истории правоведения института усовершенствования учителей.

Пока юные «олимпийцы» работают над заданием, в коридоре нервничают члены «группы поддержки» - родители и учителя.

Дмитрий Опря – преподаватель истории и права измаильской школы №8 привез на олимпиаду троих своих учеников:

Считаю участие в этой олимпиаде очень значимым для своих учеников. Один из ребят – девятиклассник - только вышел в школу после болезни, но поехал, чтобы проверить свои силы. Ведь подготовка была серьезной: ребята занимались факультативно, консультировались с преподавателем, работали со специальной литературой. Работа проделана серьезная, жаль, что еще четверо ребят не смогли приехать.

Еще один «болельщик» - папа и педагог в одном лице. Разговорившись, узнаем, что у него есть и третья ипостась – это сельский голова села Кирнички Николай Куртев, тот самый, что во время сильнейших снеговых заносов лично спасал людей, оказавшихся в снежном плену на измаильской трассе в январе 2017 года. Николай Васильевич привез на олимпиаду дочку, девятиклассницу Настю. В прошлом году девочка стала победительницей математической олимпиады, сегодня приехала попробовать свои силы в юриспруденции.

С выбором будущей профессии мы пока окончательно не определились, поэтому работаем в нескольких направлениях. Математику, по словам Юрия Гагарина, «уже затем учить надо, что она ум в порядок приводит», а юриспруденция – всегда перспективная специальность. Я, как специалист-правовед, могу говорить об этом с уверенностью.

— поделился мыслями Николай Васильевич.

Результаты тестов станут известны уже в середине текущей недели. Ну а пока мы пожелаем успеха всем «олимпийцам» - ведь на них возлагаются большие надежды!