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  • Дата: Сегодня, 14:30
Сегодня, 14:30

Во Львове ко дню гибели Шухевича состоялось факельное шествие

Категория: Новости / Политика

Во Львове ко дню гибели Шухевича состоялось факельное шествие

Вечером в воскресенье, 4 марта, по центру Львова прошло факельное шествие активистов праворадикальных группировок, приуроченная ко дню гибели главнокомандующего УПА Романа Шухевича в бою с советскими спецслужбами 5 марта 1950 года.

По данным организаторов, участие в шествии приняли около тысячи человек. В этот раз оно стало самым масштабным по сравнению с прошлыми годами.

Во Львове ко дню гибели Шухевича состоялось факельное шествие

 

Марш прошёл под антипольскими лозунгами. Так, участники шествия выкрикивали: «Місто Львів не для польських панів», «Пам'ятай, чужинець, тут господар українець», «Хто ми? Українці! Чого ми хочемо? Влади!», «Наша земля — наші герої», «Ідея нації — проти деградації» та інші.

 

Во Львове ко дню гибели Шухевича состоялось факельное шествие

Руководитель Нацкорпуса Львовской области Святослав Серый пояснил, что такие лозунги сознательно выбрали для того, чтобы показать, что «Львів є бандерівський».

«Этот лозунг связан с последним скандальным законом, принятым в Польше, и поведением городских властей на сессии горсовета, когда проходило голосование за красно–чёрные флаги. Здесь два в одном. Принятый в Польше закон для нас недопустим. Мы ни в коем случае не выступаем против польского народа, но мы против популистской власти Польши, которая приняла этот скандальный закон. Поэтому мы сегодня вышли показать, что Львов — это бандеровский город и никто не будет указывать нам, кого чествовать», — заявил Святослав Серый.

Во Львове ко дню гибели Шухевича состоялось факельное шествие

 

Большинство участников факельного марша, по словам Святослава Серого, является активистами «Национального корпуса» и «Национальных дружин», в шествии также приняли участие члены ВО «Свобода» и «Правого сектора».

По материалам «Zaxid.net»


Источник: «Zaxid.net»



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