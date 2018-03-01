Во Львове ко дню гибели Шухевича состоялось факельное шествие

Вечером в воскресенье, 4 марта, по центру Львова прошло факельное шествие активистов праворадикальных группировок, приуроченная ко дню гибели главнокомандующего УПА Романа Шухевича в бою с советскими спецслужбами 5 марта 1950 года.

По данным организаторов, участие в шествии приняли около тысячи человек. В этот раз оно стало самым масштабным по сравнению с прошлыми годами.

Марш прошёл под антипольскими лозунгами. Так, участники шествия выкрикивали: «Місто Львів не для польських панів», «Пам'ятай, чужинець, тут господар українець», «Хто ми? Українці! Чого ми хочемо? Влади!», «Наша земля — наші герої», «Ідея нації — проти деградації» та інші.

Руководитель Нацкорпуса Львовской области Святослав Серый пояснил, что такие лозунги сознательно выбрали для того, чтобы показать, что «Львів є бандерівський».

«Этот лозунг связан с последним скандальным законом, принятым в Польше, и поведением городских властей на сессии горсовета, когда проходило голосование за красно–чёрные флаги. Здесь два в одном. Принятый в Польше закон для нас недопустим. Мы ни в коем случае не выступаем против польского народа, но мы против популистской власти Польши, которая приняла этот скандальный закон. Поэтому мы сегодня вышли показать, что Львов — это бандеровский город и никто не будет указывать нам, кого чествовать», — заявил Святослав Серый.

Большинство участников факельного марша, по словам Святослава Серого, является активистами «Национального корпуса» и «Национальных дружин», в шествии также приняли участие члены ВО «Свобода» и «Правого сектора».

По материалам «Zaxid.net»