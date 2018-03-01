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  • Дата: Вчера, 15:00
Вчера, 15:00

В центре Одессы произошел пожар в коммунальной квартире

Категория: Новости / Происшествия


В центре Одессы произошел пожар в коммунальной квартире

По информации ГСЧС, сигнал о возгорании в коммунальной квартире на улице Жуковского поступил в 6 часов 45 минут.

Пожарный экипаж прибыл на место уже через три (!) минуты. Как выяснилось, площадь возгорания составила всего три квадратных мета. В течение получаса пожар был ликвидирован.

В ходе борьбы с огнем было эвакуировано шестнадцать человек.

Пострадавших нет.  Причины пожара устанавливаются.

В ликвидации возгорания приняли участие три единицы техники и шестнадцать человек личного состава.



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