В центре Одессы произошел пожар в коммунальной квартире

По информации ГСЧС, сигнал о возгорании в коммунальной квартире на улице Жуковского поступил в 6 часов 45 минут.

Пожарный экипаж прибыл на место уже через три (!) минуты. Как выяснилось, площадь возгорания составила всего три квадратных мета. В течение получаса пожар был ликвидирован.

В ходе борьбы с огнем было эвакуировано шестнадцать человек.

Пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются.

В ликвидации возгорания приняли участие три единицы техники и шестнадцать человек личного состава.