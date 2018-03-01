В следствии пожара в палатке на полигоне «Широкий Лан» погиб военнослужащий и семеро получили ожоги

На 235-м общевойсковом полигоне «Широкий Лан» в Николаевской области из-за пожара в палатке один военнослужащий погиб и семеро получили ожоги различной степени.

Это подтвердили в пресс-службе Сухопутных войск ВСУ.

По информации пресс-службы, в ночь на 13 марта, около четырёх часов утра, на 235-м общевойсковом полигоне в Николаевской области в результате нарушения правил безопасности при пользовании печью произошёл пожар, в результате которого сгорела одна палатка в палаточном городке.

По факту пожара и гибели военнослужащего назначено служебное расследование, проводятся следственные действия. На место происшествия выехал командующий СВ ВСУ.